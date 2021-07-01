Elmalı davasında flaş gelişme! Erişim engeli getirildi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismara uğramasına ilişkin davada sanık anne M.A. adına açılan sosyal medya hesabından yayınlanan belgelere erişim engeli getirildiği bildirildi.

Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen davada tutuklu anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman’ın 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının yankıları sürüyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, davayla ilgili yeni gelişme olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter'da kendini savunma adına (!) paylaşımına, TBB'nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir."

ÇOCUKLAR BALIKESİR’DE

Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, “Çocuklarımız babaannelerinin yanında. Sanıkların serbest bırakılmalarına itiraz ettik. Bundan sonraki duruşmaları da takip edeceğiz” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açıklamasında, “Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz” denildi.

‘MAHKEME REDDETTİ’

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı da dün açıklamasında özetle, “Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir” ifadelerini kullandı.

Antalya Barosu da “Duruşmalar titizlikle takip edilmektedir” diyerek davanın takipçisi olduklarını duyurdu.

AA