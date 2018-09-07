Elon Musk canlı yayında uyuşturucu içti

Elon Musk, YouTube'tan canlı olarak yayınlanan Joe Rogan Experience adlı programa katıldı. Birkaç saat süren yayın sonlarına doğru Musk, uyuşturucu içti.

Elon Musk, Joe Rogan Experience adlı canlı yayınlanan programda uçmaktan bahsederken uyuşturucu ve viski içmeye başladı.

Musk, elektrikli uçağının dikey kalkış/iniş (VTOL) ve yüksek irtifada süpersonik uçuş yapabilen mevcut uçaklardan daha iyi olacağını düşünüyor. Ancak Tesla ve Space X CEO'su, uçak işinin onun için bir öncelik olmadığını kabul etti. Musk, "Elektrikli otomobiller önemlidir, güneş enerjisi önemlidir, enerjinin sabit olarak depolanması önemlidir. Bu şeyler, elektrikli süpersonik uçağı (VTOL) yapmaktan çok daha önemli." dedi. Ayrıca fosil yakıtlar hakkında "insanlık tarihinin en iddialı denemesidir" açıklamasında bulundu.

Musk, "Elektrikli bir uçakla ilgili ilginç olan şey, mümkün olduğu kadar yükseğe çıkmak istediğinizdir. Bunun ancak pil paketinde belirli bir enerji yoğunluğuna ihtiyacınız vardır, çünkü yerçekimi potansiyel enerjisini aşmak durumundasınız. Onun üstesinden geldiğinizde ve yüksek irtifada olduğunuzda, kullanacağınız enerji miktarı çok düşük olur. Pilinizde kalan ekstra enerjiyle yeryüzüne geri dönebilirsiniz. Yani gerçekten herhangi bir yedek yakıta ihtiyacınız yok." dedi.

Musk, uyuşturucusunu içmeye devam ederken, "Gerçekten atmosfer ve okyanuslarla çılgın bir oyun oynuyoruz. Yeraltından çok miktarda karbon alıyoruz ve bunu atmosfere bırakıyoruz, bu çılgınlık. Bunu yapmamalıyız. Bu çok tehlikeli. Sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırmalıyız. Demek istediğim, tuhaf olan şey, belli ki uzun vadede petrol tükenecek. Benim yapabileceğim ve yakabileceğimiz çok fazla enerji var. Uzun vadede sürdürülebilir bir enerji taşımacılığına ve enerji altyapısına sahip olmalıyız. Bunun son nokta olduğunu biliyoruz, bundan eminiz. Öyleyse neden bu yeraltı olayını, yeraltından trilyonlarca ton karbon aldığımızı, atmosfere ve okyanuslara saldığımızı görmüyoruz? Bu delice şey, insanlık tarihinin en aptal deneyidir. Bunu neden yapıyoruz, bu delilik." şeklinde konuştu.