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  3. 27 Aralık 2018 14:22

Elon Musk duyurdu: Türkiye'ye kadar uzanacak

Son dönemde teknoloji dünyasının en çok konuşulan ismi olan Elon Musk, Supercharger ağının Türkiye'ye kadar uzanacağını açıkladı.

Elon Musk duyurdu: Türkiye'ye kadar uzanacak
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Tesla ve Space X şirketlerinin kurucusu Elon Musk, Supercharger ağının Norveç’ten Türkiye’ye kadar uzanacağını açıkladı. Musk, attğı twitte İrlanda'nın bazı bölgelerinin Supercharger'a ihtiyacı olduğu twitine yanıt olarak, “Supercharger ağı gelecek yıl Avrupa’nın %100’ünü kaplayacak şekilde genişleyecek. İrlanda’dan Kiev’e, Norveç’ten Türkiye’ye” ifadelerini kullandı. Tesla Model 3’ün Avrupa versiyonunun Kombine Şarj Sistemi (CCS) hızlı şarj uyumlu portlarla donatılacağını açıklamıştı. Daha önce Türkiye’deki yatırımlarını dondurduğunu açıklayan şirket, Avrupa’daki Tesla sahiplerine Model 3 gelmeden önce kıtadaki mevcut Süper Şarj Cihazlarını CCS sistemiyle yükselteceğini de söyledi.


DHA

elon musk , Supercharger , türkiye
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