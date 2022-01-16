Elon Musk rakam vererek açıkladı: ''Kafanızı kaldırıp gökyüzüne bakmanızı sağlayacak''

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'dan yine bir paylaşım yaptı ancak, bu kez Starlink uydu sayısı hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın SpaceX şirketine bağlı Starlink projesi uzaydan internet hizmeti verme planıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu kapsamda pek çok görev uzay yolculuğuna çıkan ve Starlink uydularını uzaya taşıyan SpaceX şirketi, test sürecine de başladı. Son dönemde kripto para piyasasını harekete geçiren tweet'leriyle tanınan Elon Musk ise Starlink uyduları hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.

STARLINK UYDU SAYISINI TWITTER'DAN VERDİ

Elon Musk yaptığı paylaşımda, şu an 1.469 Starlink uydusunun aktif olarak görev yaptığını ifade etti. Musk, 272 uydunun operasyonel yörüngesine doğru yolda olduğunu belirtirken, "Laser Links" sisteminin yakında etkinleştirileceği bilgisini de paylaştı.

1469 Starlink satellites active

272 moving to operational orbits

Laser links activate soon — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2022

ÇİN, ELON MUSK'I ŞİKAYET ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Çin, Starlink uyduları nedeniyle Musk'ı Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisine (UNOOSA) şikayet etmişti. Çin, uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu şikayetine gerekçe olarak göstermişti.



Birleşmiş Milletler'e şikayet edilen Elon Musk ise, Starlink uydularının uzayda çok fazla yer kapladığı yönündeki iddiaları reddetmiş, “Kimsenin bir şey yapmasını engellemedik.” ifadesini kullanmıştı.

SPACEX'İN HEDEFİ DAHA BÜYÜK

Elon Musk'ın aktardığına göre aktif olarak görev yapan 1.469 Starlink uydusu olmasına rağmen, hedef çok daha büyük. Zira, şirket Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk bir ağ kurmayı amaçlıyor. Projenin tamamlanması için hedeflenen tarih ise 2027.