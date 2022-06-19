Elon Musk'ın 1453 paylaşımı ortalığı karıştırdı: Komik ve tarihi bilmemekten kaynaklı

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk Türkiye'nin dikkatini özellikle çeken bir sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi.

Elon Musk attığı tweet ile ortalığı kızıştırdı. Ünlü iş insanına 'tarihi bilmediği, İstanbul'un fethini küçümsediği' yönünde eleştiriler geliyor. Prof. Dr. Haşim Şahin, Musk'ın 1453 paylaşımındaki 'açık kapı' göndermesine ilişkin "“Açık unutulan kapıdan Türklerin girdiğini söylemek komik ve tarih bilmemekten kaynaklı” diyor.

ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, son dönemlerde Twitter'ı satın alma süreciyle gündeme otursa da bu kez '1453' paylaşımıyla ortalığı karıştırdı. Musk'ın dün Twitter hesabından paylaştığı karikatürde bir Bizans askerinin gece yatağında doğrulup "Kapıyı kilitledim mi?" dediği ifade ediliyor. Karikatürün alt kısmında ise mekan ve tarihin göstergesi olarak "Constantinople 1453" yazısı yer alıyor.

'AÇIK KAPI' GÖNDERMESİ NEYDEN KAYNAKLANIYOR?

Musk'ın karikatür paylaştığı tweet 526 binden fazla beğeni aldı, 47 binden fazla kullanıcı tarafından paylaşıldı. Tartışmalara yol açan paylaşım hakkında Musk'ın alay etmeye çalışıp çalışmadığı muallakta kalırken 'açık kapı' göndermesine ilişkin tarihçi Prof. Dr. Haşim'den önemli açıklamalar geldi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. Haşim Şahin, Elon Musk’ın sosyal medya hesabından paylaştığı karikatür hakkında bir televizyon kanalında konuştu.

"BUNUN KARŞILIĞI İSTANBUL'UN FETHİNİ KÜÇÜMSEMEK"

Açık unutulan kapı efsanesinin uzun yıllardan beri batı dünyasında dile getirildiğini söyleyen Prof. Dr. Şahin şunları söyledi:

“Özellikle batı dünyasında edebiyatta, açık unutulan kapı efsanesi Stefan Zweig’dan beri dile getirilir. Bunun karşılığı İstanbul’un Fethini küçümsemek, hem İslam hem de Türk tarihi açısından İstanbul’un Fethini daha küçültmek.

"KOMİK VE TARİHİ BİLMEMEKTEN KAYNAKLI"

"Tabii ki bunu hafife almak, açık unutulan kapıdan Türklerin girdiğini söylemek komik ve tarih bilmemekten kaynaklı. Güçlü surlarla çevrilen İstanbul 4 gün süren bir kuşatma neticesinde alındı.”