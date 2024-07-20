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Emekli albay evinde ölü bulundu

Emekli albay evinde ölü bulundu
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Samsun'da emekli albaydan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, emekli albayın hayatını kaybettiğini belirledi

Samsun'un Yakakent ilçesinde emekli albay H.N., evinde ölü bulundu.

Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan evinde tek yaşayan emekli albay H.N.'dan (68) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede H.N.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası H.N.'nın cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 

AA

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