Emekli Albay Orkun Özeller'den bebek katili Öcalan'a suç duyurusu

Güncelleme:

Emekli Albay Orkun Özeller, bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullan Öcalan hakkında suç duyurusunda bulundu. Özeller, ''Umut hakkı diyenlere o hakkı unut diyoruz'' dedi.

Emekli Albay Orkun Özeller, bölücü terör örgütü PKK'nın 1999 yılından sonraki saldırıları nedeniyle teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Orkun Özeller, Abdullah Öcalan hk. 1999 sonrası Öcalan’ın İmralı’dan verdiği talimatları ve onayı ile PKK’nın gerçekleştirdiği terör eylemleri açısından Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma suçundan suç duyurusunda bulunmuştur. Terörist’e umut hakkı diyenlere, unut hakkı, diyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Orkun Özeller’in, Öcalan hakkında suç duyurusunda bulunduğu terör saldırılarının bazıları:

2006 - Diyarbakır’da otobüs durağına bombalı saldırı - 9’u çocuk 11 şehit.
2007 - Şırnak’ta minibüse saldırı - 12 şehit.
Gabar Dağı’nda askerlere pusu - 13 şehit. 
Ankara Anafartalar Çarşısı’na saldırı - 9 şehit.
2008 - Aktütün Karakolu’na saldırı - 17 şehit.
İstanbul Güngören’de bombalı saldırı - 1’i doğmamış bebek, 17 şehit.
2009 - Lice’de askeri araca saldırı - 9 şehit.
Tokat’ta askerlere pusu - 7 şehit.
2010 - İskenderun’da askerlere saldırı - 6 şehit.
Küçükçekmece’de sivil otobüse saldırı - 5 şehit. 
2011 - Çukurca’da askeri bölgelere saldırı - 24 şehit.
Ankara Kumrular Sokak saldırısı - 3 şehit.
2012: Foça’da askeri servise saldırı - 2 şehit.
Şırnak’ta askeri bölgeye saldırı - 10 şehit.
2016 - Dağlıca’da askeri konvoya saldırı - 16 şehit.
2017 - Diyarbakır Emniyet Kampüsü’ne saldırı - 1 şehit.
2018 - Siirt yol yapım şantiyesine saldırı - 7 şehit.
2024 - TUSAŞ saldırısı - 5 şehit.

 

