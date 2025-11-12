Emekli Albay Orkun Özeller'e ilk duruşmada tahliye!

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımları nedeniyle tutuklanan Emekli Albay Orkun Özeller'in tahliyesine karar verildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanan ve 6 yıl 6 aya kadar hapsi istenen emekli albay Orkun Özeller hakim karşısına çıktı.

Mahkeme ilk duruşmada “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan beraatına “kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan ise cezalandırılmasına hükmederek hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve tahliye kararı verildi.