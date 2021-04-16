Emekli amiraller soruşturması TESUD'a sıçradı

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan’ın evinde arama yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin açıklamasına ilişkin soruşturmasında, 14 şüphelinin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından bu sabah dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Açıklamada adı yer alan emekli amirallerin evlerine sabah saatlerinde polis gelip arama yapacaklarına ilişkin tebligatı gösterdi.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan’ın evinde arama yapıldığı ve kendisine ait telefon ve bilgisayar gibi dijitallere el konulduğu öğrenildi. Avukatı Metin Şenay Odatv'ye yaptığı açıklamada, emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan’ın 22 Nisan'da ifadeye çağrıldığını bildirdi.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), "104 amiralin bildirisini kınadılar" açıklamasını reddederek, "Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır" açıklamasını yapmıştı.

TESUD, MSB'nin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Millî Savunma Bakanlığına destek ziyareti gerçekleştirerek bazı amirallerin yayımladığı bildiriyi kınadıklarını belirtti" açıklamasını reddetmişti. MSB'nin açıklamasını reddeden TESUD'dan, "Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır" açıklaması yapılmıştı.

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