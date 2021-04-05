Emekli amirallerin bildirisine 81 ilde suç duyurusu

81 ilde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili tartışmaların ardından ‘bildiri’ yayımlayan 104 emekli amirale, hükümet yetkilileri ve siyasilerden sert tepkiler geldi. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaparak “Böyle bir bildirinin demokrasiye zarar vermekten başka bir işe yaramayacağını” belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyle ilgili re’sen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan emekli amirallerin sorgusu sürerken 81 ilde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon da emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu.