Emekli amirallerle ilgili dikkat çeken iddia! Canlı yayın bir anda karıştı!

Halk TV ekranlarında yayınlanan "Açıkça" adlı programda, emekli amiraller bildirisi ile ilgili olarak dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre bildiri metninin zaten AK Partili bir bakanın elinde olduğu öne sürüldü.

HalkTV’de “Açıkça” programında Amiraller Bildirisini gece yayınlayan ve bu yüzden Amirallerin darbecilikle suçlanmasına neden olan Avaztürk Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır’ın canlı yayındaki sözleri büyük tartışma çıkardı. Programda Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan ve Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok, Çakır’a çok sert tepki gösterdi.

Öyle ki Zihni Çakır, FETÖ kumpası olan Ergenekon davasında Ergenekon’un 1 numarasını tanıdığını ileri sürmüştü. Davaya temel teşkil eden bu beyan daha sonra FETÖ ve iktidar medyasında da çokça kullanılmıştı.

Zihni Çakır bu sefer de emekli amirallerin duyurusunu "Cuntacılar" diye yayınladığı Avaztürk sitesinde, bildiri metninin kendilerine gelmeden önce bir AK Partili Bakanın eline ulaştığının kendisine söylendiğini iddia etti. Çakır'ın bildiriyi kendisinin gece yayınladığını açıklaması ise soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte olarak değerlendirildi. İktidar bildiriyi Amirallerin gece yayınladığını iddia ederek "darbe" mesajı içerdiğini ileri sürüyordu.

Zihni Çakır bu konuyla ilgili açıklamalarında şunları söyledi:

"AvazTürk'ün bu metni yayınlamasının altında her hangi bir kurum yada kişiye kumpas amacı yoktu. Bildiri metninin bana geldiği saati savcılık ifademde de anlattım. 23.10'da bu metin bana geldi. 23.27'de AvazTürk'ün haber paneline yükledim. Pasife aldım çünkü net olarak teyit etmem gerekiyordu. Kaynaklarımla görüştüm. Teyidini aldım. 23.40'da yayınladım. son kaynağımla görüşmem bittikten sonra 23.50 sularında sosyal medyadan paylaştım. Bildirinin altındaki tarihin 6 Nisan olduğunu söylendi. Semih komutan kendisine gönderilen metinde Yüce Türk Milletine ifadesi olmadığını söyledi. Bildiriyi okuduktan sonra imzalamaktan imtina eden 3 tane kaynağım var benim. Bunlardan birisine ulaşabildim ve görüştüğümde kendisine bildirinin 17.00 sularında geldiğini, bildirin AvazTürk'te yayınlanan metinle birebir aynı olduğunu, hatta 17.00 sularında kendisine bildiri geldiğinde bu bildirinin gece yarısından sonra yayınlanacağını bizzat bana iletti."

"METİN ÖNCEDEN AK PARTİLİ BİR BAKANA GÖNDERİLMİŞ"

Ayrıca Zihni Çakır, duyuru metnini emekli amirallerin dışında bir kaynaktan aldığını, gazeteci refleksi ile bunu yayınladığını söyledi. Çakır, aynı kaynağın kendisine bu metnin zaten AK Partili bakanın elinde olduğunu aktardığını iddia etti.

Zihni Çakır, "Neden bu metin bir AK Partili bakana gönderilmiş" sorusuna Çakır, "Bir darbe çağrışımı yaptığını düşündükleri için göndermişler” diye yanıtlayınca ortalık karıştı.

Gazeteci Barış Pehlivan, Zihni Çakır’ı kumpasları kurulmasına olanak sağlayan bir isim olduğunu belirterek bugün de aynı görevi üstlendiğini dile getirdi.

Zihni Çakır’ın gece yarısı bildiriyi yayımlamasıyla Amirallere “kumpas” kurulduğu tezinin güçlendiğini savunan Pehlivan, Çakır’ın Ergenekon döneminde yaptığı kumpas yanlısı haberlerini hatırlattı.

Bu sözlere daha sonra Ahmet Zeki Üçok ve programın diğer konukları Hukukçu Tuba Torun ve Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin de diğer delillerle destek verdi.

Tuba Torun ve programa daha sonra bağlanan Celal Ülgen canlı yayında açıklananların davanın seyrini değiştireceğini dile getirdi.

EMEKLİ AMİRAL ÇETİN: METİNDE 6 NİSAN YAZIYOR, 4 NİSAN'DA BASINA SIZDI

Öte yandan “Emekli amiraller” açıklamasını yayınlanmadan önce gören ve imzalamayan Semih Çetin, “Son taslakta ‘Yüce Türk Milletine’ ifadesi yoktu. Tarih 6 Nisan'dı. Fakat 4 Nisan'da basına sızdı" dedi.

Halk TV yayınına katılan Çetin, “Emekli Amirallerin bulunduğu WhatsApp grubuna gönderilen son taslağın başlığında ‘Yüce Türk Milletine’ ifadesi yoktu ve tarih 6 Nisan’dı fakat 4 Nisan’da basına sızdı” ifadelerini kullandı.

WhatsApp grubunda metni okuduğunda sorun görmediğini fakat farklı nedenlerle imzalamadığını belirten Semih Çetin “Bana gönderilen metinde ‘Yüce Türk Milletine’ diye bir ifade de yok. Başında ‘basın duyurusu’ yazıyor... Bildiride ismi olan bazı kişilerin Balyoz sürecindeki vefasızlıkları nedeniyle imzalamadım” dedi.