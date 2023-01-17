Emekli askerler Erdoğan'ın annesinin mezarına bu mektubu bıraktı

Emekli askerler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’a yazdıkları mektubu Tenzile Erdoğan’ın İstanbul'daki mezarına bıraktı...

Türkiye Emekli Astsubaylar Platformu Yöneticisi Yılmaz Demir Özçelik önderliğinde bir grup emekli asker Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın mezarına giderek mektup bıraktı.

Söz konusu mektupta Astsubaylar ile Uzman Çavuşların orduevleri, lojman, askeri kamplardaki paylaşım, özlü hakları, tazminat, gibi konularda yaşadıkları haksızlıklara yer verildi.

Saat 13.30-13.45 arasında Karacaahmet Mezarlığına gelen emekli askerler Tenzile Erdoğan’ın mezarının başında dua ederek mektubun ilk paragraflarını okudu.

Mektup zarfında gönderen kişi olarak 15 Temmuz Darbe girişiminde darbeyi engelleyen kritik isimlerden Şehit Ömer Halisdemir’in isminden yola çıkılarak;

Gönderen: Ömer Halisdemir’lerden “Son Çığlık” denildi.

Zarfın devamında ise “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Rahmetli Annesi Merhume Tenzile Erdoğan annemize arz olunur.” İfadeleri yer aldı.

Emekli askerlerin mektubu şöyle:

"Bu mektubumuz; Cumhuriyet tarihimizin halk tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanımız sn Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere, Tenzile Annemizedir

Tenzile annemiz ;Oğlunuz Sn Cumhurbaşkanımız, her zaman mağdur ve mazlumların sesi ve sözünün eri olmuştur. Ancak bugüne kadar verilen bazı sözlerin gecikmesi

Sn. Cumhurbaşkanımızı veya devletimizi verdiği sözleri bile tutamayacak kadar aciz göstermeye çalışan darbeci, cuntacı, balans ayarcı, fetöcü hainlerin ya da görevini ihmal veya suistimal edenlerin olabileceği konusunda endişe duymamıza neden olmaktadır.

"KENDİSİ İLE KUCAKLAŞMAYI TEMENNİ EDİYORUZ"

Bu maksatla Türkiye Emekli Astsubaylar Platformu üyeleri olarak size hem dua etmek hem de oğlunuz sn cumhurbaşkanımıza ulaşmak için bu yolu seçmek zorunda kaldık, inşallah sayenizde kendilerine ulaşma, dertleşme ve kucaklaşma imkanı bulmayı temenni ediyoruz.

Bizler, devletimize, kanunlarımıza, hiyerarşiye saygılı, göreve başladığımız ilk gün gibi bugün de aynı şevk ve heyecanla vatanımıza canlarımızı feda edecek kadar gönülden bağlı Ömer Halisdemirleriz.

Peygamber ocağımız ve Yuvamız Türk Silahlı Kuvvetlerimizde 1980 Darbesinin 43 yıldır uyguladığı adaletsizlik halâ devam ediyor.

Gazilik hakları olup verilmeyenler ile biz Astsubaylar ile uzman çvş kardeşlerimizin 1980 Darbesi sonrası uğradığı adaletsizliklerin giderilmesi için bazı sözler verildi ancak bugüne kadar birçok sorunumuz çözüme kavuşmamıştır.

Terörle mücadelede yaralanmış, bedenlerinde yüzlerce şarapnel parçası ile yaşayan, ayrıca kalbi dahil önemli organlarına çok yakın bölgede mermi ile yaşayan, 20.000 vatan evladı 15 Temmuz kahraman gazilerimize gösterilen hassasiyeti beklemektedir.

Ayrıca 8 yıl önce, 2015 seçimlerinde astsubayları da içine alan MAKAM ve GÖREV Tazminatı adaletsizliğinin çözümü konusunda sözler verilmiş bu konuda toplum ümitlenmiş ancak geçen 8 yılın ardından henüz somut bir çözüme kavuşmamıştır.

Bizler Türk Silahlı Kuvvetlerinin Astsubay statüsünde görev yapan vatan evlatları olarak;

1980 Darbesi öncesi; 20 yıllık Muvazzaf ASTSUBAY , 20 yıllık YARBAY seviyesinde maaş alırken bugün bunun 1 yıllık TEĞMEN seviyesine kadar düşürüldük.

"FETÖ UYGULAMALARININ YARATTIĞI ADALETSİZLİK NEDENİYLE MAĞDURUZ"

1980 Darbesi öncesi; 30 yıllık Astsubay, 30 Yıllık ALBAY emekli maaşına yakın emekli maaşı alırken, darbeler, cuntalar, balans ayarları ve fetö ihanetleri ile Astsubay emekli maaşlarının önce Albay emekli maaşının %75'ine, bugün ise % 50'sine kadar düşürülmüştür.

Liyakatimiz, bilgimiz, becerimiz, emeklerimiz, alın terlerimiz, görevlerimizin risk ve fedakarlığının hiçe sayıldığı, varsa yoksa rütbe, makam, statünün değer gördüğü, darbe, cunta, fetö uygulamalarının yaratmış olduğu adaletsizlik nedeniyle mağduruz.

1980 Darbesinin hemen akabinde başlayıp bugüne kadar sadece Yarbay ve üstü subaylara verilen, astsubayları ve diğer silah arkadaşlarımızı yok sayan, üstler lehine uygulanan 6 adet tazminat adaletsizliği gönüllerimizi incitmektedir.

Üst efendi, ast köle çağdışı anlayışı peygamber ocağı kimliğimizde telafisi zor tahribata ve aidiyet duygusunun zedelenmesine neden olmaktadır.

Bombayı imha edene değil.. Bombanın imha edilmesi için emir verene tazminat verilmesi adil değil.

Eline tornavida değmemiş emir veren uçak mühendisi sayılırken , o uçağın bakımı, onarımını mühendis düzeyinde yapıp faal halde tutan ve gerektiğinde kısa bir eğitimle o uçağı uçurabilecek astsubayın yok sayılması adil değil.

Orduevleri, lojmanlar ve askeri kamplardaki paylaşım adil değil.

"ÖZLÜK HAKLARI AYRIŞMASI ADİL DEĞİL"

Birlikte Operasyona gidip, kurşun sıkıp kurşun yedikten sonra, sıra özlük haklarına gelince negatif ayrışması adil değil.

Silahlı kuvvetler mensuplarının bir bölümüne sınırsız eğitim imkanı sağlanırken astsubayların ve diğer silah arkadaşlarımızın eğitimde bile önünün kesilmesi adil değil.

Yıllardır sözler verilmesine rağmen, verilen sözlerin tutulmaması, unutulması adil değil.

Emir veren altı farklı tazminat alırken, icra edenin sıfır tazminat alması adil değil.

15 Temmuz kahraman gazilerimize gösterilen hassasiyetin, terörle mücadelenin kahraman evlatlarından esirgenmesi adil değil.

Emekli olduktan sonra geçimimizi sağlamak için asgari ücretle alışveriş merkezlerinde, sitelerde, fabrikalarda, özel güvenlik görevlisi, folktlif operatörü ve pazarcılık yapmak zorunda bırakılmamız adil değil.

"BİZE KURU EKMEK BİRİLERİNE BALLI BÖREK"

Biz aileyiz deyip bize kuru ekmek verilirken, birilerine ballı börek verilmesi adil değil.

Dünün Genel Kurmay Başkanı bugünün Milli Savunma Bakanı'nın astsubayları orduevinde toplayıp, asker sözü verdikten sonra yıllardır çözüm üretilememesi adil değil.

Vatan bizim ülke bizim..

Vatanımızın tek bir çakıl taşı bile canlarımızdan değerlidir..

Ölürüz, öldürürüz... Bizler şehitliğe kendi düğünümüze gider gibi gideriz. Bizler Ömer Halisdemirleriz...

Bu mektubumuzun mağdur ve mazlumların sesi ve sözünün eri Oğlunuz Sn. cumhurbaşkanımıza ulaşması dileklerimizle.

Yılmaz Demir Özçelik E-İs.Komd.Asb.Kad.Kd.Bçvş

Türkiye Emekli Astsubaylar Platformu Yöneticisi

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