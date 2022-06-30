Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu

2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. İşte ödeme takvimi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ikramiyelerin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Emekli ikramiyesi bu yıl için toplam 2 bin 200 TL olarak açıklanmıştı. Ancak bu rakam hem Ramazan hem de Kurban Bayramı için ödenen ikramiye bedelinin toplamı. Yani Kurban Bayramı için emeklilere sadece 1.100 TL' bayram ikramiyesi ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla kurban bayramı emekli ikramiyelerinin 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemelerin tamamlanacağı belirtildi.

SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı’ndan aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihleri arasında bayram ikramiyelerini alabilecekler. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda iki kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.

Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. 9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan Kurban Bayramı’nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

"4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü; 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz, 22, 23, 24, 25, 26 olanlara; 6 Temmuz, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü; 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz, 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz tarihinde ödenecek."

Dul aylığı alana da, yetim aylığı alanlara da bayram ikramiyesi

Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.

Yeni emekliye de bayram ikramiyesi

Çiçeği burnunda emekliler de Kurban Bayramı’nda verilecek olan ikramiyeden faydalanabilecek. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlar da yine Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.

Zam hayali hayal olarak kaldı

Geçen bayramda 2021 yılı ile aynı miktarda yatırılan emekli ikramiyeleri için kulislerde farklı formüller konuşuldu. Vatandaşın alım gücünün azaldığına dikkat çekilirken, Haziran ayı enflasyon oranlarının da hesaba katılarak ikramiyelere zam yapılması beklense de bayram ikramiyeleri zamsız kaldı. Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor.

Kimlere emekli bayram ikramiyesi veriliyor ?

Yaşlılık aylığı,

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı,

Gaziler,

Muharip gaziler,

Şehit yakınları,

Güvenlik korucuları,

Vazife malullüğü aylığı,

Malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile,

Şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri emekli bayram ikramiyesi alabilir.

Bayram 8 Temmuz'da başlayacak

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı