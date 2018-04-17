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  3. 17 Nisan 2018 18:48

Emekli imam fuhuşa aracılık etmiş !

Samsun'da Ahlak Büro ekiplerinin eş zamanlı operasyonu sonrası 10'u kadın 15 kişi gözaltına alındı.

Emekli imam fuhuşa aracılık etmiş !
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Samsun ilçeleri ile Ordu ve Ünye ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen emekli imam ile 10'u kadın, toplam 15 kişi gözaltına aldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Samsun'un ilçeleri ile Ordu ve Ünye'de eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi.

14 ekip ve 41 polis ile düzenlenen 'Roko' adlı operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları iddia edilen emekli imam Abdulmutalip V., Emre M., Selami S., Ramadan Ş. ve Melek E. ile Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 10 kadın gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

fuhuş , operasyon , roko
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