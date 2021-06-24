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Emekli orgeneral Necati Özgen vefat etti

Emekli orgeneral Necati Özgen vefat etti

Asayiş Kolordu Komutanlığı döneminde Kuzey Irak operasyonlarını yöneten Emekli Orgeneral Necati Özgen hayatını kaybetti.

Terörün en yaygın olduğu dönemde Asayiş Kolordu Komutanlığı yapan Özgen’in cenaze programı ailesiyle görüşüldükten sonra paylaşılacak.

Efsane komutan Necati Özgen için bugün Selimiye Kışlası’nda tören düzenlenecek. Özgen Karacaahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Etiketler necati özgen komutan orgeneral emekli orgeneral
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