Emekli orgeneral Necati Özgen vefat etti
Asayiş Kolordu Komutanlığı döneminde Kuzey Irak operasyonlarını yöneten Emekli Orgeneral Necati Özgen hayatını kaybetti.
Terörün en yaygın olduğu dönemde Asayiş Kolordu Komutanlığı yapan Özgen’in cenaze programı ailesiyle görüşüldükten sonra paylaşılacak.
Efsane komutan Necati Özgen için bugün Selimiye Kışlası’nda tören düzenlenecek. Özgen Karacaahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol