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  3. 05 Şubat 2018 21:46

Emekli uzman çavuş gölde ölü bulundu

Adıyaman Gölbaşı ilçesinde emekli uzman çavuş gölde ölü bulundu.

Emekli uzman çavuş gölde ölü bulundu
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde emekli uzman çavuş gölde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Gölbaşı Gölü kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar, su üzerinde bir erkek cesedi fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedi gölden çıkarttı. Yapılan incelemede cesedin 50 yaşındaki emekli Uzman Çavuş Metin Çınarlı'ya ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Çınarlı’nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çınarlı’nın kanser hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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