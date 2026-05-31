Emekli ve memur zammında yeni hesap ortaya çıktı; Temmuz'da kim, ne kadar zam alacak ?

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz zammı için yeni oranlar belli oldu. TÜİK'in 4 aylık verisine eklenen TCMB beklentileriyle 6 aylık enflasyonun %18,58 olması öngörülüyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklileri %18,58 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin artışı enflasyon farkıyla %14,31'e ulaşacak

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin gözü Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk 4 aylık verileri ve Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketleriyle birlikte Temmuz zammı büyük ölçüde şekillendi.

6 aylık enflasyonun %18,58 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan %18,58 oranında zam alırken, memur ve memur emeklileri ise %7'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla toplamda %14,31'lik maaş artışına hak kazanacak.

Enflasyon Beklentileri ve 6 Aylık Tahmin

Ocak ayında %4,84, şubat ayında %2,96, mart ayında %1,94 ve nisan ayında %4,18 olarak açıklanan resmi verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden %14,64'lük 4 aylık zam oranı cebe girmiş durumda.Kurban Bayramı nedeniyle 5 Haziran Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak Mayıs ayı enflasyonu büyük önem taşıyor. TCMB'nin Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre ekonomistler, mayıs ayında %1,89, haziran ayında ise %1,52'lik bir enflasyon bekliyor. Tüm bu rakamlar toplandığında 6 aylık kümülatif enflasyon oranının %18,58 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Meslek Meslek Yeni Maaş Hesaplamaları

Açıklanan 4 aylık net verilere (%14,64) göre mevcut maaş tablosu üzerinden yapılan hesaplamalarda ciddi artışlar görülüyor:

Mevcutta 20 bin TL alan bir emeklinin aylığı 22 bin 928 TL’ye yükselecek.
25 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığı yaklaşık 28 bin 660 TL’ye çıkacak.
30 bin TL alan bir emeklinin maaşı ise 34 bin 392 TL seviyesine ulaşacak.

Memura Toplu Sözleşme ve Enflasyon Farkı

Memur ve memur emeklilerinin durumu ise toplu sözleşme şartlarına bağlı olarak hesaplanıyor. TCMB'nin 6 aylık enflasyon beklentisine göre memurlar için oluşacak enflasyon farkının %6,83 olması bekleniyor. Bu farkın üzerine %7 oranındaki toplu sözleşme zammı eklendiğinde, öğretmen, polis, doktor, hemşire ve mühendis gibi kamuda görev yapan tüm personelin toplam zam oranı %14,31 olarak gerçekleşecek.

İşte mesleklere göre muhtemel zamlı maaş hesaplaması:

