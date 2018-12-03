Emekli ve memuru üzen rekor

Aylardır birbiri ardına rekor kıran enflasyon, milyonlarca memur ve emekli ile asgari ücretlilere yapılacak zamlar yaklaşınca eksiye geçti. Ağustos ayında döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş sonrası A'dan Z'ye her şeye zam gelmiş, yüksek enflasyon ile vatandaşın alım gücü düşmüştü. Herkes yılbaşında geçim sıkıntısını hafifletecek bir zam beklerken yaşanan bu düşüşle işçi emeklisinin yıllık kaybı 332 lira, esnaf emeklisinin yıllık kaybı 245 lira, en düşük çiftçi emeklisinin yıllık kaybı 223 lira oldu. Enflasyonun gerilemesi şüphesiz olumlu bir gelişme ancak memur ve emekli alacağı zammın daha da aşağı düşmesinden endişe ediyor. Enflasyon düşük geldi ama emekli ve çalışanlar zam yapılırken buna göre değil yaşanan büyük kayıplara göre zam bekliyor. Buna yetki verecek tek kişi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

TÜİK'e göre Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde eksi 1.44 oldu. Enflasyonun eksi çıkması, milyonlarca memur ve emeklinin zam hayalini kursağında bıraktı. Temmuz ayından Ekim ayı sonuna kadar olan 4 aylık dönemde tüketici enflasyonu yüzde 12.24 artmıştı. Kasım ayında 5 aylık enflasyon yüzde 10.6'ya geriledi.

İŞÇİ EMEKLİSİNİN YILLIK KAYBI 332 LİRA

TÜFE'deki bu ani düşüş nedeniyle milyonlarca işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin 5 aylık zammı yüzde 12.24'ten yüzde 10.6'ya geriledi.

1.64 puanlık azalış nedeniyle en düşük işçi emeklisinin alacağı aylık zam 27 lira 65 kuruş azaldı. İşçi emeklisinin yıllık kaybı 332 liraya ulaştı.

En düşük esnaf emeklisinin aylık kaybı 20.48 lira, yıllık kaybı 245 lira oldu. En düşük çiftçi emeklisinin aylık zararı 19 lira 31 kuruş, yıllık kaybı 223 lira oldu.

MEMURUN YILLIK KAYBI 559 LİRA

En düşük memur ekim ayında yüzde 8.24 oranında enflasyon farkı alacakken kasım ayında enflasyon eksiye geçince enflasyon farkı yüzde 6.6'ya geriledi. Bu memurun enflasyon farkındaki azalış nedeniyle uğradığı aylık kayıp 46.5 lira, yıllık kayıp ise 559 lira.

ARALIK KORKUSU

Bugüne kadar hiç eksi enflasyon yaşanmayan Kasım ayındaki bu tarihi rekor(!) Aralık ayı için de endişe yarattı. Aralık ayında da enflasyonun eksi çıkması halinde yıl başında milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranı daha da aşağı düşecek.