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Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri hesaplarda

Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri hesaplarda
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Emeklilerin bu yıl 3 bin TL'ye yükseltilen ve Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı için de ödenecek olan bayram ikramiyesinin ödemeleri bugün başlıyor. Bu kapsamda yaklaşık 16 milyon emeklinin ikramiyeleri, 14 Nisan tarihine kadar hesaplara yatırılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıklamıştı.

Ödemeler bugün itibariyle başlıyor. Bayram ikramiyelerinden 4A, 4B ve 4C olmak üzere SGK'dan aylık alan dul-yetimler de dahil yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanacak.

İlk kez 1.000 TL olarak uygulanmaya başlanan bayram ikramiyesi son olarak 2024 Ramazan Bayramı öncesi 2.000 TL'den yüzde 50 artışla 3.000 TL'ye yükseltilmişti.

Bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi

- 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

- 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde,

- 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde,

Kurban bayramı ne zaman ?

Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4 gün sürecek. Arefe 15 Haziran Cumartesi. Bayram ise 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde...

 

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