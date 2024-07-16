Emeklilere indirim kampanyaları açıklandı: İşte emekliye indirim yapan işletmeler

Milyonlarca emekli açlık sınırı altında A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlarla yaşam mücadelesi verirken Türkiye genelinde çok sayıda işletme emeklilere özel indirim kampanyalarını duyurdu. Peki hangi ilimizde hangi işletmeler emeklilere özel indirimler yapıyor... İşte tam liste...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye genelindeki emeklilere yönelik olarak "emekliler.gov.tr" adresinden emeklilere özel indirim ve hizmetleri duyurmaya başladı.

Daha önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından duyurulan indirimlere sitede her gün il düzeyinde yenileri ekleniyor.

Örneğin otobüslerde yüzde 20, trende yüzde 10, kamunun sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim sağlanırken bu indirim bazı sendikaların tesislerinde daha yüksek oranlara ulaşıyor. Türk-İş'e bağlı Koop-İş ve Tes-İş Sendikası sosyal tesislerinde yüzde 30, Türk Metal ise tesislerinde yüzde 40 indirim imkanı sağlıyor.

Emekliye ilginç indirim ve kampanya yapanlar da var. Batman'daki bir AVM bowling oynayan emekliye yüzde 20 indirim imkanı tanırken, Daruşşafaka ise ücretsiz basketbol bileti imkanı sunuyor. Kampanyaya bazı belediyeler de katılmış durumda. Kelkit Belediyesi su faturasında yüzde 15 indirim yapacağını taahhüt etti.

Karabük Belediyesi ise su ve şehir içi ulaşımı emekliye sağlıyor. Bunun yanında Türk Telekom ve Ttnet yüzde 10, İşbir Yatak yüzde 20 indirim yapacağını taahhüt etmiş durumda.

Türkiye genelinde ve il il emekliye sağlanan indirimlerden bazıları şöyle:

Bakanlıklar: Sosyal tesislerde yüzde 15 indirim

Otobüs bileti: Yüzde 20

TCDD bileti: Yüzde 10

PTT kargo: Yüzde 20.

Ttnet: Yüzde 10.

Türk Telekom: Yüzde 10.

Koop-İş, Tes-İş: Sosyal tesislerde yüzde 30.

Türk Metal: Sosyal tesislerde yüzde 40.

İşbir Yatak: Yüzde 20.

ADIYAMAN

Yüzde 10: Altınyıldız, Safir Aksesuar, Sarar, Morven Giyim, Accord Giyim, Ayakmod

Yüzde 15: Adil Işık, Seçil Store

Yüzde 30: Safir Saat

Yüzde 20: Yemen Kahve

AFYONKARAHİSAR

Yüzde 15: Por Et-Döner, İplikçioğlu Mobilya:

Yüzde 15-30: Afyon Gross

AĞRI

Yüzde 5: Özel İnci Diş, Bayram Gıda, Genç Market, Bengisu Gıda, Temok Market, Özgül Kardeşler,

Yüzde 15: Özel Lena Hastanesi

Yüzde 20: Özel Ağrı Tıp Merkezi

AKSARAY

Yüzde 5: Dağ Akaryakıt

AMASYA

Yüzde 5: Özgür Mobilya, Beğendim Mobilya

Yüzde 10: Ahti Turizm-Otel, Metfamer Turizm, Keyif Restaurant, Pabuç Giyim, Çınaraltı Kafe, Bellona Amasya, Bütüner Ev Gereçleri

Yüzde 15: Payidar Restaurant, Yerkan Sigorta

Yüzde 25: Zorlu Optik, Tabure Restaurant

Yüzde 50: Payidar Otel, Altayhan Otel

BARTIN

Yüzde 15: Bartın Esnaf Odaları Birlği üyeleri, Bartın Bakkallar Odası üyeleri, Bartın Kahveciler Odası üyeleri

BATMAN

Yüzde 4: Yeşil Mar Market

Yüzde 10: Çömçe Lokantası

Yüzde 15-20: Worldmar AVM (Bowling yüzde 20)

Yüzde 20: Özlem Güzellik Merkezi, Necdet Usta Yemek Fabrikası, 7 Kıta Yemek, Şahmar 72 Market (unlu mam.), Ziyade Et Lokantası:

Yüzde 30: Evvadent Diş, Polimaks Oto Bakım, Ali Usta Et Lokantası:

Yüzde 40: Çağlayan Lastik

ÇANKIRI

Yüzde 15: Özerdem Mobilya, İkizler Döner

Yüzde 20: Doğanlar Mobilya, Korgun İşbir Yatak, Öz Başkantliler Mobilya, Kara Kardeşler Düğün Salonu, Visali Kara Halı Mobilya, Başkent Mobilya, Gözde Opti

ÇORUM

Yüzde 5: Hititzade AVM (Market)

Yüzde 10: Şellale Fırın, Piano Pastanesi, Bizimkiler Kebap

Yüzde 20: Bizimkiler Optik, Garaj Oto Bakım

Yüzde 50: Çorum Belediyesi Emekliler Lokali: Çay 2.5 TL

DİYARBAKIR

Yüzde 10: Batı Hastanesi

Yüzde 10-20: Sultan Hastanesi

Yüzde 15: Özel Memorial Hast.

Yüzde 20: özel Bağlar Hastanesi.

DÜZCE

Yüzde 7: Özen Ticaret

Yüzde 5-10: Çağsu Hastanesi, Düzce Medikal

Yüzde 10: Rasim Kundura, İnter-DZC Mobilya

Yüzde 15-20: Özen Optik

EDİRNE

Yüzde 10: Aslanzade Şekerleme; Keşan Oto Yedek Parça, Keşan Japor Oto Tamiri, Duman Yufka, Keşan Kafe, Keşan Vahit Giyim, Keşan Sezen Bebe Tekstil, Ergin Şen Çocuk Giyim, Keşan Selvi Kafe, ipsala Coşkun Restaurant, İpsala TZ Döner, İpsala Şapçı Restaurant, Enez Ege Otel

Yüzde 15: Keşan Yağmur Lokantası, Hacıköy Yazıcılar Mobilya

Yüzde 20: Keşan Kılınç Tekstil, Keşan Prestij Kuaför, Keşan İlman Ticaret.

DENİZLİ

Yüzde 20: Denizli il ve ilçelerindeki esnaf odaları üyeleri (Lokanta, fırın, manav vb)

Yüzde 15: Denizli Oto sanatkarları Odası üyeleri

Yüzde 25: Denizli Berberler Odası üyeleri

ELAZIĞ

Yüzde 20: Özel Elazığ Hayat hastanesi, Medilines Hospital

ERZİNCAN

Yüzde 3: Akar Market

Yüzde 10: Evmer Mağazacılık, Teknoforim Teknoloji, Togo Ayakkabı, By Janti Giyim, Açı Reklam

Yüzde 15: Elevli Giyim, Ilgın Giyim, Lider Medikal, Artı Medikal, Enova Medikal, Bebiş Giyim

Yüzde 25: Duyarlı İşitme Cihazları, Erzincan İşitme Cihazları, ARC İşitme Cihazları.

Yüzde 50: Coşkun Optik, Bensu Optik, Duru Optik, Net Optik.

ESKİŞEHİR

Yüzde 10: Casper Bölge Servisi, İdaş Aderas, MS.Neilos Kafe

Yüzde 15: Es Optik, Ufuklar Mobilya

Yüzde 20: Öncü Küçük Ev aletleri

Yüzde 25: Optik 26

GAZİANTEP

Yüzde 5: OLİ Market, Senbol Market, Sistemli Market

Yüzde 4: Giray Petrol

Yüzde 7: Sağlık-Sen Market, Bakırcılar Esnaf Odası üyeleri.

Yüzde 10: Berberler Odası üyeleri

Yüzde 20: Gaziantep Kebapçılar, Lokantacılar Odası üleyeri. Tatlıcılar, Dondurmacılar Odası, üyeleri. Gaziantep Kahveciler Esnaf Odası üyeleri.

GİRESUN

Yüzde 5: Ören Çay

Yüzde 10: Öz Market, Gençler Lokantası, Bereket Lokantası, Çotanak Döner, Subaşı Lokantası, Batlama Sofrası, Hacı Usta'nın Yeri, Mürtezaoğlu Mağazaları

Yüzde 15: Esnaf Lokantası, Sanayi Lokantası, Sütlaş Köprüsü

Yüzde 20: Hakan Optik, Köşem Lokantası, Kafadarlar Fast Food

GÜMÜŞHANE

Yüzde 25: İl Özel İdaresi: (Karaca mağarası girişi

Yüzde 15: Kelkit Belediyesi (Su faturası)

Yüzde 30: Torul Belediyesi (Cam Teras girişi)

HAKKARİ

Yüzde 25: Güneş Giyim

Yüzde 1: Zerda kuyumculuk

Yüzde 15: Moda Shovrom Ayakkabı, Diyarbakır Ciğercisi, Teknoensa Telefon, Koton Giyim, Orhan kuaför, Özkan Kundura, Hacı Baba Restaurant, Çetin Manavı; Ece Kırtasiye

Yüzde 20: Şen Kardeşler İnş. Malz., Sıla Oyuncak, Sosyete center, Yörem Mutfağı

Yüzde 40: İmza Giyim

Yüzde 30: Karkmaz Fotoğrafçılık

Yüzde 10: Eylül Çorba

Yüzde 7: Çilek Manavı

Yüzde 8: AHS AVM

Yüzde 5: Çarşı AVM, Dumlu AVM

Akşam Gazetesi