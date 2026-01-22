Emeklilere zam farkı ödemesi için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin zam farklarının 23 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılacağını açıkladı.

En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Teklifin kabul edilmesi sonrası emeklilere zam farkı ödemelerinin 23 Ocak Cuma günü yapılacağı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak) hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerini kullandı. Işıkhan, "Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Işıkhan'ın paylaştığı verilerine göre, 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 Milyar TL fark ödemesi yapılacak.

Bu kapsamda aylık bağlanan 10 bin 321 kişiye toplam 2,7 Milyar TL emekli ikramiyesi fark ödemesi gerçekleştirilecek.

Harp ve vazife malulü 58 bin 346 kişiye (2025 yılına ait) toplam 1,8 Milyar TL ek ödeme yatırılacak.