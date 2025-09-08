  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu

Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu

Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu
Güncelleme:

Son dönemde yapılan seçim anketlerinde oy kaybı bariz şekilde görülen AK Parti, ORC Araştırma'nın emekli vatandaşlarla gerçekleştirdiği son anketin de kaybedeni oldu.

Orc Araştırma tarafından 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 kentte 45 yaş üzere bin 750 emekliyle yüz yüze anket gerçekleştirdi.

Kamuoyuyla paylaşılan ankette emekli vatandaşlara çeşitli konularda ve 'seçim' soruları soruldu.

Buna göre sorular, "Emeklilerle ilgili politikaları ne derece yeterli görüyorsunuz?", "Emekli maaşınızdan başka ek geliriniz var mı?", "Geçiminizi sağlayabiliyor musunuz?", "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" şeklinde oldu.

"Emeklilerle ilgili politikaları ne derece yeterli görüyorsunuz?" sorusuna emeklilerin yalnızca yüzde 22,7'si "Yeterli görüyorum" yanıtını verirken yüzde 77,3'ü ise hükümet politikalarını "Yetersiz" gördüğünü belirtti.

Emeklilerin yüzde 75,5'i ise ay sonunu zor getirdiğini ya da geçim sıkıntısı yaşadığını aktardı.

Daha önceki anketlerde gençlerin yüksek oyunu alan CHP'ye emeklilerin yüzde 34,2'si de 'evet' dedi. Emeklilerin yüzde 29,1'i ise AK Parti'ye oy vereceğini belirtti.

Son dönemde yapılan seçim anketlerinde oy kaybı bariz şekilde görülen AK Parti, ORC Araştırma'nın emekli vatandaşlarla gerçekleştirdiği son anketin de kaybedeni oldu.

text-ad
Etiketler son anket seçim anketi partilerin oy oranları emekli anketi emekliler ile yapılan seçim anketi seçim anketi sonuçları son seçim anketi sonuçları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özel'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür'' Özel'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür'' Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Valiliğin İstanbul'daki yasak kararı Filenin Sultanları'nın kutlamasını iptal etti! Valiliğin İstanbul'daki yasak kararı Filenin Sultanları'nın kutlamasını iptal etti! Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Beşiktaş'ta bir veda daha... Genç isim Beşiktaş'a veda etti Beşiktaş'ta bir veda daha... Genç isim Beşiktaş'a veda etti Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklama: ''Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yok'' Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklama: ''Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yok'' Çok sayıda sosyal medya hesabı için işlem başlatıldı Çok sayıda sosyal medya hesabı için işlem başlatıldı Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş! Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş! CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde sabaha kadar süren gerginlik CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde sabaha kadar süren gerginlik Sonbahar hızlı geldi... Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor! Sonbahar hızlı geldi... Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor!
Evin çatısı çöktü; anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi Evin çatısı çöktü; anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi Sosyal medya ve Whatsapp'a erişime bant daraltması! Sosyal medya ve Whatsapp'a erişime bant daraltması! Sosyal medyada CHP paylaşımları soruşturması başladı! Sosyal medyada CHP paylaşımları soruşturması başladı! 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 6-0'şlık mağlubiyetle başladık 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 6-0'şlık mağlubiyetle başladık Dün gece kaçıranlar buraya... İşte Kanlı Ay tutulmasından en çarpıcı kareler Dün gece kaçıranlar buraya... İşte Kanlı Ay tutulmasından en çarpıcı kareler RTÜK Başkanı'ndan basına gözdağı: ''Lisans iptali de dahil olmak üzere...'' RTÜK Başkanı'ndan basına gözdağı: ''Lisans iptali de dahil olmak üzere...''