Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili flaş gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin önergenin görüşülmesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.



İYİ Parti'nin verdiği emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin grup önerisi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Öneri, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek komisyon kurulup kurulmayacağına karar verilecek.

Grup önerisi üzerine konuşmalar yapılırken, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında sık sık tartışma yaşandı. Önerinin oy çokluğuyla gündeme alınmasını muhalefet sıraları alkışlarla karşıladı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yaptığı açıklamada, "Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar adıyla yürütülen bir kampanya var. Hatta bunun için bir dernek dahi kurulan bir dernek dahi var. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. Ortalama emeklilik yaşı ülkemizde 52'dir" diye konuştu.

