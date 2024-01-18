Emekliye yüzde 5 ek zam teklifi kabul edildi
TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen SSK ve Bağkur emekli aylığına yüzde 5 ek zam yapılmasına dair önerge kabul edildi.
Emekliye 5 puanlık ek zammın yer aldığı kanun teklifi Meclis'te görüşülmeye başlandı.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda emekli aylığına ek zam yapılmasına dair önerge kabul edildi. Teklife göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 ay için yüzde 42,6 zam yapılacak.
Bu arada en düşük emekli maaşının 10 bin TL yükseltilmesine ilişkin madde de kanun teklifine eklendi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aydaki enflasyon kadar yılda iki kez zam alıyor. Enflasyon geçen yılın ikinci yarısında yüzde 37,57 oldu. Ancak memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25 olunca kamuoyunda işçi emeklileri için artış beklentisi oluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama zammın 5 puan artırıldığını açıklamıştı.
Zam oranının maaşlara yansıması için ilgili düzenlemenin Meclis'te yasalaşması gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşması sonrasında zam farkları geriye dönük olarak maaşlara yansıtılacak.
EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?
4A SSK emekli maaşları ödeme tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR emekli maaşları ödeme tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
İşte ek zamlı emekli maaşları:
7.600 lira > 10.837 lira
7.800 lira > 11.122 lira
8000 lira > 11 bin 408 lira
8.200 lira > 11 bin 693 lira
8.400 lira > 11.978 lira
8.500 lira > 12.121 lira
8.800 lira > 12.548 lira
9000 lira > 12.834 lira
9100 lira > 12.976 lira
9.400 lira > 13.404 lira
9.500 lira > 13.547 lira
9.800 lira > 13.974 lira
10.000 lira > 14.260 lira.
10 bin 400 lira > 14. 830 lira
10 bin 600 lira > 15.115 lira
10.800 lira > 15.400 lira
11.100 lira > 15.828 lira
11.300 lira > 16 bin 113 lira
11.700 lira > 16.684 lira
12.000 > 17.112 lira
12.400 lira > 17.682 lira
12.800 lira > 18.252 lira
13.000 lira > 18.538 lira
14.000 lira > 19.964 lira
15.000 lira > 21.390 lira
16.000 lira > 22.816 lira
17.000 lira > 24.242 lira
18.000 lira > 25.668 lira
19.000 lira > 27.094 lira
20.000 lira > 28.520 lira
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