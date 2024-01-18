Emekliye yüzde 5 ek zam teklifi kabul edildi

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen SSK ve Bağkur emekli aylığına yüzde 5 ek zam yapılmasına dair önerge kabul edildi.

Emekliye 5 puanlık ek zammın yer aldığı kanun teklifi Meclis'te görüşülmeye başlandı.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda emekli aylığına ek zam yapılmasına dair önerge kabul edildi. Teklife göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 ay için yüzde 42,6 zam yapılacak.

Bu arada en düşük emekli maaşının 10 bin TL yükseltilmesine ilişkin madde de kanun teklifine eklendi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aydaki enflasyon kadar yılda iki kez zam alıyor. Enflasyon geçen yılın ikinci yarısında yüzde 37,57 oldu. Ancak memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25 olunca kamuoyunda işçi emeklileri için artış beklentisi oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama zammın 5 puan artırıldığını açıklamıştı.

Zam oranının maaşlara yansıması için ilgili düzenlemenin Meclis'te yasalaşması gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşması sonrasında zam farkları geriye dönük olarak maaşlara yansıtılacak.

EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

4A SSK emekli maaşları ödeme tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR emekli maaşları ödeme tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

İşte ek zamlı emekli maaşları:

7.600 lira > 10.837 lira

7.800 lira > 11.122 lira

8000 lira > 11 bin 408 lira

8.200 lira > 11 bin 693 lira

8.400 lira > 11.978 lira

8.500 lira > 12.121 lira

8.800 lira > 12.548 lira

9000 lira > 12.834 lira

9100 lira > 12.976 lira

9.400 lira > 13.404 lira

9.500 lira > 13.547 lira

9.800 lira > 13.974 lira

10.000 lira > 14.260 lira.

10 bin 400 lira > 14. 830 lira

10 bin 600 lira > 15.115 lira

10.800 lira > 15.400 lira

11.100 lira > 15.828 lira

11.300 lira > 16 bin 113 lira

11.700 lira > 16.684 lira

12.000 > 17.112 lira

12.400 lira > 17.682 lira

12.800 lira > 18.252 lira

13.000 lira > 18.538 lira

14.000 lira > 19.964 lira

15.000 lira > 21.390 lira

16.000 lira > 22.816 lira

17.000 lira > 24.242 lira

18.000 lira > 25.668 lira

19.000 lira > 27.094 lira

20.000 lira > 28.520 lira