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  3. 24 Temmuz 2020 18:41

Emine Erdoğan, Ayasoyfa'da kadınlara ayrılan bölümde namaz kıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla kılınan ilk cuma namazına kadınlar, kendileri için ayrılan alandan katılırken, Emine Erdoğan kadınlara ayrılan bölümde namaz kıldı.

Emine Erdoğan, Ayasoyfa'da kadınlara ayrılan bölümde namaz kıldı
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86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ile şehit eşleri ve anneleri ile gaziler ve birçok kadın katıldı.

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emine erdoğan , ayasofya , tarih
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