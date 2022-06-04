Emine Erdoğan başvurdu, o haberlere erişim yasağı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın talebiyle, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın açıklamalarının yer aldığı 66 internet sitesi sayfasına erişim engeli geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, avukatı aracılığıyla, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın 27 Mayıs’ta CHP Zonguldak İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamalara ilişkin haberlere erişimin engellenmesini talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Haberler için Emine Erdoğan’ın ‘itibarını zedelendiği’ ve ‘kişilik haklarına haksız saldırının’ söz konusu olduğu ileri sürüldü.

Emine Erdoğan’ın talebiyle, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın açıklamalarının yer aldığı 66 internet sitesi sayfasına erişimin engellenmesi kararı aldı.

Veli Ağbaba konuşmasında, “Çevre Ajansı Başkanlığı Emine Erdoğan’a bağlı. Çevre Ajansı’na, Çevre Kanunu’nda bir değişiklik yaparak tüm Türkiye kıyılarını kapsayan mapa ve şamandıra ihale verme yetkisi Emine Erdoğan’a teslim edilmiş durumda. Artık Ajans, özel şirket kurarak veya devrederek işletebilecek. Reisin gözünden kaçan bazı mallar varsa onu da onlar yapacak. Bunun adı, tam bir kabile devletidir” ifadelerine yer vermişti.