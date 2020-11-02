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  3. 02 Kasım 2020 22:35

Emine Erdoğan İzmir depreminde yardıma katılanlara teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir depreminin ardından yardımda bulunan herkese teşekkür etti.

Emine Erdoğan İzmir depreminde yardıma katılanlara teşekkür etti
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Emine Erdoğan, Twitter hesabından İzmir depremine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir depreminde yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sadece elinden geleni değil, gelmeyeni de yapmak için çabalayan tüm arama kurtarma çalışanları, insaniyetin en muazzam örneğini sergiliyorlar. Elif'in tuttuğu el hepinizin elidir."

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