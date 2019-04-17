Emine Erdoğan'a ''Fark Yaratan'' ödülü

Erdoğan’a ödülü Londra’da Excel Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

Törende konuşan Erdoğan, “Bu ödülü, ağlayan bir çocuk gördüğünde yüreği kabaran, yabancıya kuşkuyla değil, Tanrı misafiri diye bakan cömert Türk halkı adına kabul ediyorum.” dedi.

“Ülkemin adının, dünyanın yaralarının sarılmasında gösterdiği eşitlikçi ve kapsayıcı tutumla anılmasından büyük gurur duyuyorum.” ifadesini kullanan Erdoğan, Dünya İnsaniyet Forumu’na da din, dil, ırk ayrımı yapmadan gerçekleştirilen insani yardımları takdirinden ötürü teşekkür etti.

Dünyanın kimi coğrafyalarının huzura, güvene, istikrara susadığını ancak diğer yarısında ise yok olup gidenin insanlık olduğunun fark edilmediğini dile getiren Erdoğan, “Üzerinde yaşadığımız yerküre ne yazık ki, 21. yüzyılın bütün gelişmişlik ve medeniyet iddialarına rağmen insani açıdan büyük krizler yaşıyor. İşte böyle bir vasatta fertler ve toplumlar olarak bize düşen, iyiliğin ya da kötülüğün safında olmayı seçmektir. Biz Türk toplumu olarak, gökyüzünü, büyük insanlık ailesinin altında yaşadığı tek bir çatı olarak görüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye en cömert ülke"

Türkiye’nin, resmi kurumların yanı sıra sivil toplum örgütleriyle de dünyanın en cömert ülkesi olarak anıldığına işaret eden Erdoğan, “Türkiye, gayri safi milli hasılaya oranla, dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumundadır. Bu tavır, dünyada barışı ve istikrarı destekleyen pro-aktif Türk dış politikasının ayrılmaz parçasıdır.” dedi.

Emine Erdoğan, Türkiye’nin Kızılay, AFAD, TİKA gibi kurumlarıyla elinin ulaşabildiği her yer yardım taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

“Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, 2009’dan beri 54 farklı ülkede, yüksek uluslararası operasyon kabiliyeti ile çalışma yürütüyor. Afetler söz konusu olduğunda ‘orada ben de olabilirdim’ empatisi, AFAD’ın en yüksek moral değeridir. İlk şokun atlatılmasından hayatların yeniden tanzimine kadar afet döngüsünün tüm aşamalarında yer alarak, bugüne kadar 2 milyar dolarlık yardım yapmıştır. Aynı şekilde Türk Kızılay’ı, yılda ortalama 40’ın üzerinde ülkeye insani yardım götürmektedir. Sadece 2018 yılında, 53 ülkede, doğa ve insan kaynaklı afetlerden etkilenen 7 milyon mağdur insana el uzatmıştır.”