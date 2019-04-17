SON DAKİKA
BİNALİ YILDIRIM'DAN YENİ AÇIKLAMA
AYM'den herkesi ilgilendiren emsal karar
AYM'den herkesi ilgilendiren emsal karar
AK Parti'de bir 31 Mart seçimleri istifası daha !
AK Parti'de bir 31 Mart seçimleri istifası daha !
İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede çıktı
İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede çıktı
İşte Ekrem İmamoğlu'nu ilk tebrik eden isim
İşte Ekrem İmamoğlu'nu ilk tebrik eden isim
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
AK Parti’nin Maltepe’de birleştirme tutanaklarına itirazı reddedildi
AK Parti’nin Maltepe’de birleştirme tutanaklarına itirazı reddedildi
Piyasalar Ekrem İmamoğlu'nu selamladı; dolar eridi, borsa yükseldi
Piyasalar Ekrem İmamoğlu'nu selamladı; dolar eridi, borsa yükseldi
CHP'den AK Partili Ali İhsan Yavuz hakkunda suç duyurusu
CHP'den AK Partili Ali İhsan Yavuz hakkunda suç duyurusu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Nisan 2019 22:02

Emine Erdoğan'a ''Fark Yaratan'' ödülü

Dünya İnsaniyet Forumu'nca (World Humanitarian Forum) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, insani yardımlara ilham verici çalışmalarından dolayı "Changemaker" (Fark Yaratan) ödülü verildi.

Emine Erdoğan'a ''Fark Yaratan'' ödülü
A+ A-

Erdoğan’a ödülü Londra’da Excel Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen  törenle takdim edildi.

Törende konuşan Erdoğan, “Bu ödülü, ağlayan bir çocuk gördüğünde  yüreği kabaran, yabancıya kuşkuyla değil, Tanrı misafiri diye bakan cömert Türk  halkı adına kabul ediyorum.” dedi.

“Ülkemin adının, dünyanın yaralarının sarılmasında gösterdiği  eşitlikçi ve kapsayıcı tutumla anılmasından büyük gurur duyuyorum.” ifadesini  kullanan Erdoğan, Dünya İnsaniyet Forumu’na da din, dil, ırk ayrımı yapmadan  gerçekleştirilen insani yardımları takdirinden ötürü teşekkür etti.

Dünyanın kimi coğrafyalarının huzura, güvene, istikrara susadığını  ancak diğer yarısında ise yok olup gidenin insanlık olduğunun fark edilmediğini  dile getiren Erdoğan, “Üzerinde yaşadığımız yerküre ne yazık ki, 21. yüzyılın  bütün gelişmişlik ve medeniyet iddialarına rağmen insani açıdan büyük krizler  yaşıyor.  İşte böyle bir vasatta fertler ve toplumlar olarak bize düşen, iyiliğin  ya da kötülüğün safında olmayı seçmektir.  Biz Türk toplumu olarak, gökyüzünü,  büyük insanlık ailesinin altında yaşadığı tek bir çatı olarak görüyoruz." diye  konuştu.

"Türkiye en cömert ülke"

Türkiye’nin, resmi kurumların yanı sıra sivil toplum örgütleriyle de  dünyanın en cömert ülkesi olarak anıldığına işaret eden Erdoğan, “Türkiye, gayri  safi milli hasılaya oranla, dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumundadır.  Bu tavır, dünyada barışı ve istikrarı destekleyen pro-aktif Türk dış  politikasının ayrılmaz parçasıdır.” dedi.

Emine Erdoğan, Türkiye’nin Kızılay, AFAD, TİKA gibi kurumlarıyla  elinin ulaşabildiği her yer yardım taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

“Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, 2009’dan beri 54 farklı  ülkede, yüksek uluslararası operasyon kabiliyeti ile çalışma yürütüyor. Afetler  söz konusu olduğunda ‘orada ben de olabilirdim’ empatisi, AFAD’ın en yüksek moral  değeridir. İlk şokun atlatılmasından hayatların yeniden tanzimine kadar afet  döngüsünün tüm aşamalarında yer alarak, bugüne kadar 2 milyar dolarlık yardım  yapmıştır.  Aynı şekilde Türk Kızılay’ı, yılda ortalama 40’ın üzerinde ülkeye  insani yardım götürmektedir. Sadece 2018 yılında, 53 ülkede, doğa ve insan  kaynaklı afetlerden etkilenen 7 milyon mağdur insana el uzatmıştır.”

emine erdoğan , World Humanitarian Forum , Dünya İnsaniyet Forumu , Changemaker , Fark Yaratan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM