Emine Erdoğan’ın da kitabı satışa çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Emine Erdoğan da kitap yazdı. Satışa çıkacak “Afrika Seyahatlerim” isimli kitap, Emine Erdoğan’ın Afrika ziyaretinden izlenim ve hatıraları konu alıyor.

Emine Erdoğan, ilk kitabı olan “Afrika Seyahatlerim”i 20 Eylül’de Türk Evi’nde düzenlenecek programla ülke liderlerinin eşlerine, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerine tanıtacak.

Emine Erdoğan, annesine atfettiği kitapta, 2014-2020 yıllarında Cezayir, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Cibuti, Somali, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Gine, Uganda, Kenya, Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad, Tunus, Moritanya, Mali, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya, Gambiya ve Senegal olmak üzere 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki anılarına yer veriyor.

Türkçesi Turkuaz Yayınları tarafından çıkarılacak kitap, ekim ayı başında Türkiye’de satışa sunulacak. Ayrıca uluslararası yayınevleri tarafından İngilizce, Fransızca, Arapça ve Svahili dillerinde yayımlanacak.

“O GÜN AĞLADIĞIM KADAR HAYATIM BOYUNCA HİÇ AĞLAMADIM”

Emine Erdoğan, kitabıyla ilgili şunları söyledi:

“Açlıktan yavrularını kaybeden annelerin acısını hissetmek için tercümana gerek yoktu. O gün ağladığım kadar hayatım boyunca hiç ağlamadım. Çaresizliğin ortak dili gözyaşıydı.

Eti kemiğine yapışmış çocuklar gördük. Hastaneye gönderdiğimiz çocukların yolda son nefesini verdiği haberini aldık… Birlikte gittiğimiz sanatçılar dönüşte İstanbul’da ‘Somali’yi unutma’ diye yardım konseri düzenledi. O seyahate gidenlerin dönüşte aynı insan olmadığına inanıyorum.”

Kitapta seyahatlerindeki kadınlar, çocuklar, engelliler ile ilgili anılarına ilişkin fotoğraflara da yer veren Emine Erdoğan’ın bir park ziyareti sırasında çekilmiş aslanla yan yana fotoğrafı da dikkati çekti.

KİTABIN GELİRİ AFRİKALI KADIN VE ÇOCUKLARA

Kitabın tüm telif geliri, Emine Erdoğan himayesinde Ankara’da kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi aracılığıyla Afrikalı kadın ve çocuklara, kalkınma, eğitim, sağlık ve kültür desteği olarak ulaşacak, Türkiye ile Afrika arasında dostluk ve dayanışma nişanesi olacak.