Emine Erdoğan'ın leblebi helvası tarifi Yunanistan'ı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın leblebi helvası tarifi Yunanistan'da günün konusu oldu. Canlı yayında ilginç anlar yaşandı...

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in hafta sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede mönüdeki leblebi helvası hala konuşuluyor. Yunanistan’ın en ünlü şeflerinden Akis Petrecikis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın leblebi helvasını pişirdi.

Petrecikis, hem Emine Erdoğan’ın tarifine uygun leblebi helvasını hem de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in annesi Marika’nın (1930-2012) yazdığı Yemek kitabında yer alan ‘galaktobureko’yu (süt böreği) pişirip ülkede en çok izlenen Skai televizyonuna gönderdi.

"BAMBAŞKA BİR TAT"

Tatlılar, Skai televizyonunun sabah kuşağındaki “Bugün” adlı programda yayınlandı. Programın sunucuları Dimitris İkonomu ile Maria Anastasopulu, leblebi helvasını tattılar. İkonomu, “Daha önce benzerini hiç tatmadığım bir lezzet” dedi. Anastasopulu ise “Şahane. Emine Erdoğan tatsa eminim Petrecikis’e 10 üzerinden 10 verirdi” diye konuştu.

İkonomu daha sonra, “Reklam arasında leblebi helvasını kaymaklı dondurma ile tattım. Artık söyleyebileceğim bir şey kalmadı” dedi. Sunucular tattıkları süt böreğini de çok beğendi. Yunan Başbakanı Miçotakis’in annesine ait süt böreği tarifi de helvayla birlikte pişirildi.

Şef Petrecikis ise Emine Erdoğan’ın verdiği leblebi helvası tarifini hem internet sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yunan haber siteleri de, Emine Erdoğan’ın tarifini de Yunancaya çevirip yayınladılar.

LEBLEBİ HELVASI TARİFİ

Türk mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan helva, çeşitlerini barındırdığı "leblebi helvası" uzun yıllar boyunca damakların eşsiz lezzeti olmuştur.

Malzemeler:

1 su bardağı leblebi

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağından bir parmak eksik şeker

1,5 su bardağı sıcak süt



Tarif:



Leblebi tozu kullanmayacaksanız leblebileri robottan çekerek un haline getirin.

Tereyağını tencereye alıp eritin.

Sütü ve şekeri ekleyin, aralıksız karıştırarak kıvam aldırın.

Kıvam alan helvayı 5 dakika dinlendirin, servis tabağına alıp arzuya göre süsleyin.