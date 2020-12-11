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  3. 11 Aralık 2020 11:17

Emine Erdoğan'ın maskesinde ne yazıyor ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Azerbaycan'da taktığı maske dikkat çekmişti. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök yazısında maskeye değindi.

Emine Erdoğan'ın maskesinde ne yazıyor ?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Azerbaycan'da taktığı maske dikkat çekmişti. 

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Covid-19 maskesiyle en ilginç sağlık dileği mesajı" başlıklı yazısında Erdoğan'ın maskesine değindi. 

Özkök, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın Azerbaycan’da taktığı COVID maskesi herkes gibi benim de dikkatimi çekti.

Üç gözlemimi söyleyeyim...


 BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.

 İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.

ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.

Covid-19 maskesiyle en ilginç sağlık dileği mesajı

Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.

Allah’ın 99 isminden biriymiş...

Ama bu ismin özelliği var.

“Ey şifa veren” anlamına geliyormuş.

Sağlık mesajı vermek için çok iyi bir fikir değil mi."

Ertuğrul Özkök'ün yazısının tamamı için...

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