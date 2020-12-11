Emine Erdoğan'ın maskesinde ne yazıyor ?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Azerbaycan'da taktığı maske dikkat çekmişti.
Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Covid-19 maskesiyle en ilginç sağlık dileği mesajı" başlıklı yazısında Erdoğan'ın maskesine değindi.
Özkök, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın Azerbaycan’da taktığı COVID maskesi herkes gibi benim de dikkatimi çekti.
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Covid-19 maskesiyle en ilginç sağlık dileği mesajı
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
“Ey şifa veren” anlamına geliyormuş.
Sağlık mesajı vermek için çok iyi bir fikir değil mi."
Ertuğrul Özkök'ün yazısının tamamı için...
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