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Emine Ün'den Alişan'a: Ah nasıl bir acı yaşıyoruz?

Emine Ün'den Alişan'a: Ah nasıl bir acı yaşıyoruz?

Temmuz ayında kardeş acısı yaşayan Alişan, annesinin ölümüyle sarsılan Emine Ün'e başsağlığı diledi. Emine Ün'den ünlü türkücüye yanıt gecikmedi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Dün de oyuncu Emine Ün'ün annesi aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

"AH NASIL BİR ACI YAŞIYORUZ"
Alişan, sosyal medya hesabından anne acısıyla sarsılan Emine Ün'e başsağlığı diledi. Annesinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken Emine Ün, Alişan'a "Ah Alişan nasıl bir acı yaşıyoruz" sözleriyle karşılık verdi.

Etiketler emine ün alişan acı
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