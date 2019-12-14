Eminönü'nde Milli Piyango kuyruğu !

Toplam ödülün 436 milyon lira olduğu Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet satın almak isteyen vatandaşlar, Fatih'teki Nimet Abla Gişesi önünde kuyruk oluşturdu.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ödülün hayalini kuran vatandaşlar, bilet satın almak için Fatih’teki Nimet Abla Gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

YÜZLERCE METRE KUYRUK

Milli Piyango İdaresi’nin Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 80 milyon liralık büyük ikramiyeye ilgi de büyük oldu. Büyük ikramiyeye kavuşma hayali kuran binlerce vatandaş, İstanbul’da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Bahçekapı’daki Nimet Abla Gişesi’ne akın etti. Vatandaşlar, büyük ikramiye hayaliyle gişe önünde saatlerce bekleyerek uzun kuyruklar oluştururken, bu durum Eminönü Meydanı’nda yoğunluğu artırdı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ NÖBET TUTTU

Yoğunluk sebebiyle meydan çevresindeki yolda trafiğin aksadığı, trafik polislerinin bölgede araç geçişleri ve hatalı parklara müdahale ettiği görüldü. Güvenlik görevlileri de kuyruklarda sorun yaşanmaması için nöbet tuttu.

Milli Piyango biletleri ne kadar? Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango bileti fiyatları...Bazı vatandaşlar gün içerisinde yüzlerce metre uzunluğa ulaşan kuyrukta beklememek için meydandaki seyyar satıcılardan bilet almayı tercih etti.

Öte yandan, 31 Aralık akşamı yapılacak çekilişte toplam ödülün 436 milyon lira olduğu bildirildi.