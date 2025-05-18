Emlak çetesinden 1.7 milyar TL'lik vurgun! Binlerce kişinin bilgileri ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde sahte vekaletnameyle vatandaşların evlerini satan emlak çetesinin 1.7 milyar liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Casus program kullanarak 22 bin kişinin bilgilerini ele geçiren çetenin, ev sahiplerine SMS atarak kendilerini emlakçı gibi tanıttığı öğrenildi. Aralarında belediye ve noter çalışanlarının da bulunduğu 38 kişi tutuklandı.

Aydın Didim merkezli bir emlak çetesi yurtdışında yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait gayrimenkulleri sahte vekaletnamelerle sattı.

1.7 milyar liralık vurgun yapan çeteye Aydın İl Jandarma ve Didim Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda 2 belediye çalışanı, tapu görevlileri, noter çalışanlarının olduğu 38 kişi tutuklanmıştı.

22 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİ CASUS PROGRAMIYLA ELE GEÇİRİLDİ

Sabah’ın haberine göre; yürütülen soruşturma kapsamında dolandırıcılığa dair yeni detaylar da ortaya çıktı.

22 bin kişinin gayrimenkul ve iletişim bilgilerinin bulunduğu sisteme casus program kullanarak ulaştığı ve gayrimenkul firmasıymış gibi eş zamanlı SMS gönderdiği, mesajda 'gayrimenkulleriniz değerlendirilir. Değerinde alınır' denildiği aktarıldı.

YAŞLILARI HEDEF ALDILAR

SMS’lere inanan bazı vatandaşların çete üyelerine vekaletnameler verdiği belirtildi. Örgüt üyelerinin takla yöntemi denen yöntemle gerçek vekaletname kullanarak villa ya da arazinin satışını kendi aralarında herhangi bir para alışverişi olmadan çete üyelerine yaptıkları, daha sonra 3. kişilere sattıkları belirlendi. Mağdurlara ise "Senin villanı alacak kişi gelmedi. Villan satılmadı" diyerek oyaladıkları bildirildi.

SAHTE NOTER MÜHRÜ YAPTILAR

Çetenin ayrıca yıllardır yurt dışında yaşayarak yıllardır Türkiye’ye gelmeyen vatandaşlar hakkında sahte vekaletnameler düzenledikleri ortaya çıktı. Çetenin bu amaçla İngiliz noter mührü bile yaptıkları öğrenildi.

Sabah Gazetesi