Emlak dolandırıcılarına dev operasyon: 85 gözaltı

Emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yaparak çaldıkları paralar ile lüks villa, otomobil aldıkları belirlenen şebekenin 85 üyesi, gözaltına alındı.

Ülke genelinde emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebeke, mercek altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Ekipler, bu sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Savcılık izni ile İstanbul ve Yalova'da daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yaklaşık 200 kişi şikayetçi oldu

Şüphelilerin aynı devre mülkleri ya da arsaları birçok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları, çağrı merkezi kurarak kendilerine kurban buldukları, onları sözde devre mülk satışı yapılacak yerlere ücretsiz götürerek dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerle ilgili yaklaşık 200 şikayetçi olduğu öğrenildi.

85 kişi gözaltına alındı

DHA’nın haberine göre; sabah saatlerinde başlayan baskınlarda şu ana kadar 85 kişinin gözaltına alındı.

Gözaltı kararı bulunan kişi sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu belirtildi. Sözde büroda geniş çaplı arama yapıldı

Gözaltına alınan şüpheliler Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alınmaya başlandı.

Kadıköy'de bulunan emlak şirketinin bürosun da geniş çaplı arama yapıldı. İçerde bulunan evraklar tek tek inceleme altına alındı.

İş yerinde bulunan bütün bilgisayar da incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Lüks otomobiller, emniyet otoparkına çekildi

Polis operasyonunda gözaltına alınanların kullandıkları lüks otomobillere de polis tarafından el konduğu öğrenildi.

Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheliyle birlikte Ferrari marka bir otomobilin ele geçirildiği öğrenildi.

El konan otomobiller Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına getirilirken, şüphelilerin dolandırıcılık olaylarından kazandıkları paralarla 24 lüks ev aldıkları öğrenildi.

“Bir odayı 50 kişiye satıyorlar”

Olayın mağdurlarından Sabahattin Balkaya, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Beni Yalova'da bir termal siteye günü birlik davet ettiler biz de gittik, gitmez olaydık. Akşam kadar bize sunum yaptılar, devre mülk tanıtımı yaptılar. Bir odayı 50 kişiye satıyorlar. İstanbul'a geldiğimde beni Mecidiyeköy'deki bürolarına çağırdılar. Siz yanlış bir işlem yapmışsınız biz bunu düzeltelim dediler. Bana 5 tane dosya değiştirttiler. Benim şu anda 1 milyon liraya yakın zararım var.”

Olayla ilgili operasyonlar devam ediyor…