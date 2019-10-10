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  3. 10 Ekim 2019 00:01

Emniyet: 78 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 78 şahıs ile ilgili yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet: 78 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformları ve muhtelif internet siteleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik eden paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılarak şöyle devam edildi:
"Söz konusu paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

09.10.2019 tarihi itibari ile başlamış bulunan Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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