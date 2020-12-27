Emniyet bu ceza için özür diledi: ''Polis arkadaşımız da üzgün''

Antalya'da, dün turistlerle birlikte yolda yürüyen Ali Çiftçi'yi (32) durdurup, kimliğini kontrol eden polis ekipleri, neden dışarıda olduğunu sordu.

Ankara'dan iş bulmak için Antalya'ya geldiğini ve turizmde çalıştığını, işsiz kalınca sokaklarda yattığını belirten Çiftçi'ye, polis ekiplerince kısıtlama kurallarına uymadığı için ceza yazdı. Polis ekipleri, 3 bin 150 lira ceza kestikleri Çiftçi'ye bir yerde sabit kalması gerektiğini, sokaklarda dolaşmasının yasak olduğunu hatırlattı.

"HELALLEŞTİK, MEMLEKETİNE İNTİKAL ETTİRECEĞİZ"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Ali Çiftçi'den özür dilendi. Açıklamada, "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz" denildi.

KARTON ÜSTÜNDE UYURKEN BULUNDU, BUGÜN ANKARA'YA UĞURLANDI

Antalya'da, dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, 3 bin 150 lira ceza uygulanan daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nce para cezası iptal edilen Ali Çiftçi (32), aynı günün akşamında zabıta ekipleri tarafından sokak arasında yere serdiği kartonların üzerinde uyurken bulundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla zabıta ekipleri, Çiftçi'yi Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bimekan Barınma Evi'ne yerleştirdi. Yemek verilen Çiftçi, sabah sivil polis ekiplerince alınarak, otogara götürüldü. Otobüs bileti alınan Ali Çiftçi, kendisine çıkarılan 'seyahat izin belgesi' ile Ankara'ya uğurlandı.