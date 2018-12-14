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  3. 14 Aralık 2018 23:52

Emniyet harekete geçti ! 39 ilçede operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 39 ilçede "Kurt Kapanı 28" asayiş uygulamasını gerçekleştiriyor.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda polisin katılımıyla 39 ilçede "Kurt Kapanı 28" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı personeller katılıyor.

Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı timler de narkotik dedektör köpekleriyle denetimler gerçekleştiriyor.

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimler, gece yarısına kadar sürecek.

AA & DHA

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