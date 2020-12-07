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  3. 07 Aralık 2020 15:11

Emniyet İstihbarat Dairesini işgal girişimi davasında flaş gelişme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan 17 sanığa müebbet, 8'ine ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Emniyet İstihbarat Dairesini işgal girişimi davasında flaş gelişme
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FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nı ele geçirmeye çalışan 17 sanık hakkında açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 17 sanığın “casusluk” suçundan müebbet hapsini istedi. Savcı, bu sanıklardan 8’i için ayrıca “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

AA

fetö , emniyet istihbarat dairesi
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