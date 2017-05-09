Emniyet kemeri takmayan sürücüler kahkaha krizine sokuyor

Trafik denetimleri sırasında vatandaşlar, emniyet kemeri kullanmamalarına ilişkin şaşırtıcı bahaneler öne sürüyor. Vatandaşların, yanan veya suya yuvarlanan araçta sıkışmaktan endişe etmek, sürücülük becerileri yüksek olduğu için çarpışmalardan kaçabileceklerini düşünmek, rahat, kullanışlı bulmadıkları için emniyet kemeri kullanmamak gibi bahaneleri dikkati çekiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, vatandaşların emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek için çeşitli çalışmalar yürütülürken, denetimler de yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda vatandaşlara emniyet kemeri kullanmadan yola çıkmamaları uyarısında bulunulurken, emniyet kemeri kullanımının sürücüler ve ön koltuktaki yolcular için ölüm olasılığını yüzde 50, arka koltuktaki yolcular için ise yüzde 75 oranında azalttığına dikkat çekiliyor.

"İlginç" bahaneler

Emniyet ekiplerinin trafik denetimleri sırasında elde edinilen bilgilere göre, vatandaşlar emniyet kemeri kullanmamalarına ilişkin çeşitli ilginç nedenler öne sürüyor.

Bu yönde en çok söylenen bahaneler arasında "sürücülerin, yanan veya suya yuvarlanan araçta emniyet kemeri yüzünden sıkışacaklarından endişe etmesi" geliyor.

Bahaneler arasında "Emniyet kemerlerini rahat ya da kullanışlı bulmamak", "sürücülük becerilerinin yüksek olduğuna inanarak çarpışmalardan kaçabileceklerini düşünmek" de yer alırken, vatandaşların "emniyet kemeri takmanın sürücüler tarafından sürücülüklerine bir eleştiri gibi algılandığı", "hamile kadınların emniyet kemeri takmasının zorunlu olmadığı" ve "şehir içinde düşük hızda ilerlerken emniyet kemeri takılmasının gereksiz olduğu" düşünceleri de dikkati çekiyor.

Çocuk koruma sistemlerinin kullanılmaması için öne sürülen nedenlerin başında ise "çocukların bağlanmaktan hoşlanmadığı düşüncesi" geliyor. Söz konusu bahaneler arasında "çocuğun, bir yolcunun kucağında oturmasının güvenli olduğu düşüncesi" ve "çocuk koruma sistemlerinin çok pahalı bulunması" da yer alıyor.