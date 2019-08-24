Emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Olay Yüksekova ilçesinde meydana geldi. 155 ihbar hattına yapılan bir evden hırsızlık anonsuna giden İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Yardımcısı Fatih Acar, evde hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın tarafından bıçakladı.

18 yaşındaki kadın gözaltına alınırken emniyet müdür yardımcısı Acar ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bıçağın dalağına isabet ettiği belirlenen emniyet müdür yardımcısı Acar’ın sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



