Emniyet müdürü uyardı: 43 ilin geçiş noktasında bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaş adeta yollara akın ederken Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan sürücülere uyarı geldi.

Ramazan Bayramı’nı memleketinde ya da tatil yerlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar adeta yollara akın etti. Vatandaşların tatil için yola çıkması ile ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, trafik yoğunluğu yaşanıyor. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol noktasındaki denetimlere katılarak, sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların bayramını da kutlayan Aktaş ve Tekbıyıkoğlu, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük ve hediyeler verdi.

Ramazan Bayramı tatilinde kara yollarında sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bayram tatili öncesi ve sonrasında emniyet ve jandarmadan toplam 110 bin trafik ekibi, 210 binde personelin sahada olacağını söyledi.

210 BİN PERSONEL SAHADA!

Sürücüleri aşırı hız yapmamaları hususunda uyaran Aktaş, uzun yol kat eden sürücülerin 2 saatte bir 15 dakika dinlenmeleri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Hem emniyet hem de jandarma teşkilatımız bütün ağırlığını bu bir haftalık süreç içerisinde sahaya koyacak. Bayram tatilinin de içinde olduğu bu bir haftalık süreçte 110 bin civarında ekibimiz ile 210 bin civarında personelimiz sahada görev alacak. İnşallah bu bayramı da yine en az trafik kazasıyla ve en az can kaybıyla geçiririz. Sürücülerimizde şunu istiyoruz. Her şeyden önce hız limitlerine uysunlar. Aşırı hız yapmasınlar. Yine hem ön koltukta hem de arka koltukta yine aynı şekilde toplu taşıma araçlarında kemerlerini taksınlar. İşin doğrusu kaza olsa bile kemer takılı olduğunda can kayıpları en aza iniyor. Dolayısıyla kemer çok önemli.”

"2 SAATTE BİR DİNLENMEK GEREKİYOR"

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşulamaması gerektiğini anlatan Aktaş, “Cep telefonu ile konuşulması durumunda dikkat çok büyük oranda azalıyor ve maalesef kazalara sebep oluyor. Ayrıca sık sık dinlenelim. 2 saatte bir azda olsa dinlenmeye ihtiyacımız var. Yapılan istatistik çalışmalarında kazaların çok büyük bir kısmının varış yerine yaklaşıldığı güzergahlarda olduğu görülüyor. Bunun da sebebi hazır yaklaşmışken hız yaparak bir an önce varılması isteğidir. Bu da kazalara davetiye çıkaran bir husus. Dolayısıyla acele etmeyelim. Trafik kurallarına uyarak yolculuğumuzu yapalım” diye konuştu.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da Kırıkkale’nin Türkiye’nin en önemli güzergahlarından bir tanesi olduğunu ifade ederek, “Batı Anadolu’yu Doğu’ya ve Karadeniz’e bağlayan en önemli arter Kırıkkale ilimizden geçiyor. Türkiye’nin en büyük ikinci şehrine direkt olarak çıkışı bu güzergah üzerinden sağlanıyor. 5 günlük tatilin hemen arifesindeyiz. Trafik yoğunluğu şu an itibariyle yavaş yavaş artmış durumda. Bununla ilgili bütün önlemlerimizi gerek emniyetimizle gerek jandarmamızla beraber sağlayacağız. Bu emniyet kemeri meselesi çok önemli. Bazen bizimle hayatımız arasında sevdiklerimiz arasındaki sadece bir bağ” dedi.