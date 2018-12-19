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  3. 19 Aralık 2018 13:19

Emniyet, yolda yürürken yüz tarayabilecek

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında 41 bin kamera ve yaklaşık 5 bin 200 plaka tanıma sistemi emniyet güçlerinin kullanımına sunuldu.

Emniyet, yolda yürürken yüz tarayabilecek
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Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları doğrultusunda terörle mücadele, asayiş ve güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kurulumları gerçekleştiriliyor. Ayrıca "okullarda güvenli eğitim ortamının tesis edilmesi" amacıyla çevre görüntüleme sistemlerinin montajı yapılıyor.

Bununla birlikte, "milli" olarak geliştirilen yazılımlar sayesinde tüm sistemlerin tek merkezden yönetilmesi yeteneği de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kazandırıldı.

ASELSAN ana yükleniciliğinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi, gelecek yıl daha da yaygınlaştırılacak.

Proje kapsamında bugüne kadar toplam 41 bin kamera ve yaklaşık 5 bin 200 plaka tanıma sistemi kuruldu. Sistemler, devreye alma işlemleri tamamlanarak emniyet güçlerinin kullanımına sunuldu.

Sistemlerin ülke çapında yaygınlaştırılması kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilave ihtiyaçlarına istinaden hazırlanan ek paket için ASELSAN ile yeni bir sözleşme imzalandı.

Yapılan ek sözleşmeyle 2019 yılı sonuna kadar 3 bin 256 sabit ve 875 hareketli kamera, 221 Plaka Tanıma Sistemi, 84 Lazer PTZ ve 2 termal kamera tedariki sağlanarak Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında, yüksek çözünürlüklü kameraların kullanımıyla terör ve güvenlik olaylarının hızlı ve etkin şekilde çözümlenmesi, plaka tanıma ve ikiz plaka tespit başarı oranlarının artırılması, tek bir çatı yazılımla tüm sistemlerin tek merkezden yönetilebilmesi konularında kazanımlar edinildi.

Aynı zamanda "Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri"nden elde edilen video görüntülerinden anlamlı sonuçlar çıkaracak ve emniyet güçlerinin olayları daha hızlı çözmelerine katkı sağlayacak video analiz sistemi geliştiriliyor. Bu sayede kişi ve nesne, kalabalık, normal dışı durum, trafik analizleri yapabilecek akıllı yazılımların kullanımıyla sistemlerin asayiş ve güvenliğe olan katkısının artırılması hedefleniyor.

 
 

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