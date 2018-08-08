Emniyet'e milli telsiz sistemi

Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında Ankara ve İstanbul’da İl Emniyet Müdürlüklerinin sayısal, milli kriptolu ve güvenilir telsiz haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak üzere son teknolojilere sahip "Sayısal Haberleşme Şebekesi Sözleşmesi" imzalandı.



Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında atılan imza ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul illerinde uçtan uca güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması amacı ile milli kriptolu DMR (Digital Mobile Radio/Sayısal Mobil Telsiz) Telsiz Sistemi kurulacak. ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla özgün olarak geliştirilen DMR Telsiz Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü için ilk fazda 15 ilde hizmete sunuldu.

İkinci fazda da 7 il için daha sözleşme imzalandı. Üçüncü faz olacak Ankara ve İstanbul illerinin de tamamlanması ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yaklaşık üçte birinde sayısal haberleşme altyapısına sahip olacak.

Kurulacak olan ASELSAN DMR Geniş Alan Sistemi ile İl Emniyet Müdürlükleri, telsiz üzerinden veri yapabilme kabiliyetine sahip olacak. Araç ve Personel Takibi Uygulaması, Veri Tabanı Sorgulama Uygulaması, Mesajlaşma Uygulaması, Telsiz- Telefon Aramaları ve Operatör Konsolu gibi uygulamalar emniyet birimleri tarafından kullanılacak. Proje kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde ASELSAN tarafından geliştirilen “Design Turkey İyi Tasarım” ödüllü, mekanik ve elektronik standartları en küçük boyutlar içinde karşılanmış sağlam, güvenilir ve kullanımı kolay bir cihaz olan 3700 modeli el telsizi de kullanılacak.