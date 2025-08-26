  1. Anasayfa
  3. Emniyet'in ''Büyük Taarruz'' paylaşımına tepki yağdı

Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 26 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda kullanılan fotoğraftan Atatürk'ün silinmesi tepkilere neden oldu.

X hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, Atatürk'ün yer aldığı kısım fotoğraftan kaldırıldı. Bunun üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. 

"ATATÜRK'Ü SİLMEYE HİÇ KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımına ünlü tarihçi Sinan Meydan tepki gösterdi.

X hesabından fotoğrafın orijinalini paylaşan Meydan, "Paylaştığınız kolajdaki tablonun aslında, Afyon Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur fotoğrafı da vardı? Sizin tabloda yok. Ayrıca paylaşım metninizde Büyük Taarruz'un Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün adını da anmamışsınız" bilgisini paylaştı.

Sinan Meydan sözlerine şöyle devam etti:

"Türk Polis Teşkilatı adına paylaşım yapanlar, Atatürk'süz Büyük Taarruz kutlaması olmayacagini bilmiyor mu?

Büyük Taarruz'dan, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ü silmeye hiç kimsenin gücü yetmez. "

