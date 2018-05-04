Emniyet'te 24 Haziran alarmı

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ve seçim sürecinin güvenliğini sağlamak için kolluk güçleri çalışmalarına hız verdi. 24 Haziran'da görev alacak polislere, Mayıs'ta Polis Akademisi'nden mezun olacak yeni polis adaylarından takviye yapılabileceği öğrenildi.



Seçim günü okul çevresi, ilçe seçim kurulları ve kritik yerlerde alınacak önlemlerin yanı sıra ek tedbirler alınarak ekipler hazır bekletilecek. Seçim hazırlıkları sürerken, 24 Haziran'da görev alacak polislere, Mayıs'ta Polis Akademisi'nden mezun olacak yeni polis adaylarından takviye yapılabileceği öğrenildi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere çevre illerden gelecek desteğin yanı sıra yeni göreve başlayacak polislerle takviye sağlanacağı ve birimlerin rahatlatılacağı belirtildi.

PROVOKASYON TEYAKKUZU

Seçimleri hedef alan provokasyon hesapları konusunda da Emniyet alarma geçti Seçim süresince ve 24 Haziran’da toplumu kışkırtacak muhtemel kışkırtıcı eylemlere yönelik istihbarat birimleri fazla mesai yaparken, sanal ortamda da bu yöndeki girişimler yakın takibe alındı.