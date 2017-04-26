Emniyet'te 9 bin 103 polis açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü FETÖ bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 bin 103 polisi açığa aldı.



İstanbul’da 2 bin 500 Ankara’da bin 350 olmak üzere Türkiye genelinde açığa alınan polislerle ilgili müfettişler soruşturma yürütecek.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre soruşturmalar sonunda örgütle bağlantısı tespit edilen teşkilattan atılacak, diğerleri göreve iade edilecek.

İhraç kararının bugün Türkiye’de 81 ilde FETÖ’nün emniyet teşkilatı ile bağlantılı mahrem imamlarına yönelik operasyondan sonra verilmesi dikkat çekti.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

"667 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin” 2’nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."