Emniyet'te atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, birinci bölgeden ikinci bölgeye 9 bin 870 personelin, ikinci bölgeden birinci bölgeye 10 bin 467 personelin, ikinci bölgeden ikinci bölgeye 679 personelin atama işlemleri yapıldı.

Ayrıca birinci bölgedeki 35 bin 904, ikinci bölgedeki 7 bin 876 olmak üzere toplamda 43 bin 780 personelin ise ipka talepleri kabul edildi.

Açıklamada, "İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinden dolayı ataması yapılan personelimizin ilişikleri ikinci bir emre kadar kesilmeyecektir." denildi.