Emniyet'te canlı bomba paniği! Vurularak öldürülmüştü: Valilik'ten ilk açıklama

Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Binanın giriş kapısına gelen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, "Üzerimde bomba diyerek" içeri girmeye çalıştı.

Bu sırada polisler, şüpheliyi silahla vurarak öldürdü. Emniyet binasının bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı da şüphelinin canlı bomba olma ihtimali nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı, çevrede toplananlar ise uzaklaştırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi sürdürülürken, olay yeri çalışması başlatıldı.

BOMBA İMHA UZMANLARI İNCELEME YAPTI

DHA muhabiri Hasan Kırmızıtaş CNN Türk canlı yayınında şu bilgileri aktardı:

"Şu anda biz Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. İçeriye girmeye çalışan iddiaya göre 'üzerinde bomba olduğunu' söyledi. Resmi açıklama olmadığı için kimliği ile ilgili bilgi bulunmuyor. Kişinin etkisiz hale getirilmesinin ardından hareketlilik başladı. Burası yoğun bir bulvar. Silah sesleri sırasında bölgeden geçen vatandaşlar da araçlarını yol kenarına bırakarak koşarak uzaklaştı. Polis önce bu araçların da öldürülen kişiye ait olup olmadığı ile ilgili inceleme yaptı. Polis herkesi bölgeden uzaklaştırarak olası bir patlamaya karşı önlem aldı. Sonra da bomba imha uzmanı geldi, inceleme yaptı. Bomba olup olmadığı konusunda henüz bilgimiz yok ama inceleme tamamlandı.

Olayın ardından çevrede titiz bir çalışma başlatıldı. Çevredeki araştırmalar devam ediyor. Havadan da insansız hava araçları ile bölge taranarak olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılıyor. Çok sayıda boş fişeğe ulaşıldı ve onlar numaralandırılıyor."

TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu olayla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Bir kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi. Yarım saat önce protokol kapısı girişinde bir kişi hızlıca polise yaklaşmaya başladı. 'Dur' ihtarına karşı zorla içeri girmeye çalışan şahıs etkisiz hale getirildi. Bomba imha uzmanları olay yerinde. Net bilgi yok ama canlı bomba olduğu iddiası var.

Üzerinde herhangi bir patlayıcı olma ihtimaline karşı basın mensupları olay yerinden uzaklaştırıldı. Şüphelinin yanında Bomba Imha Ekibi uzmanları ve çelik yelen giyen polisler, zırhlı bir polis aracı da var.

"VALİLİK BİNASINA GİRİŞLER DURDURULDU"

Olası bir saldırının önlendiği bilgisi yok ama net bir bilgi yok. Zırhlı araçlar bölgeye doğru hareketlendi. Şüphelinin vurulduğu nokta ile Gaziantep Valiliği arasındaki mesafe 50 metre.

Gaziantep Valiliği binasına da girişler durdurulmuş durumda. Çok geniş güvenlik önlemleri var. Şahsın kimliğinin tespit çalışmaları da başlamış durumda.

Olası yeni bir saldırıya karşı tüm tedbirler alınmış durumda. Burası sivillerin ve araçların yoğun olduğu bir cadde Şu anda etkisiz hale getirilen şahıs ambulansla Adli Tıp morguna götürülecek."

VALİ GÜL: BOMBA SÜSÜ VERİLMİŞ

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.