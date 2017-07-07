Emniyet'ten ''aktivist'' açıklaması

Büyükada'daki aktivist toplantısı soruşturması gözaltına alınanlar arasında yer alan İsveç Vatandaşı Ali Gharavi ile Alman vatandaşı Peter Steudtner, Büyükada Polis Merkezi'nden Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından alınarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emnniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Büyükada İlçe Emniyet Müdürlüğü ile TEM ekipleri, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi önceki gün kaldıkları otelde gözaltına almıştı.

Gözaltına alınanlardan İsveç uyruklu Ali Garawi ile Alman uyruklu Peter Steudtner, 2 gündür Büyükada Polis Merkezi'nde gözaltında tutuluyordu. Soruşturmanın, Terörle Mücadele Şubesi'ne devredilmesinin ardından gözaltındaki Garawi ve Steudtner, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmek üzere bugün saat 16.00 sıralarında TEM polislerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından Ali Garawi ve Peter Steudtner, özel bir tekne ile polisler eşliğinde Büyükada'dan götürüldü.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada,

"5 Temmuz Çarşamba günü Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 8'i Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, 1'i Alman ve 1'i İsveç uyruklu olmak üzere toplam 10 kişi Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınmıştır. Adalar Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden gözaltına alınan kişilerin avukatları ile görüşmeleri 24 saatliğine kısıtlanmış, 6 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'dan itibaren CMK'nın ilgili maddeleri gereğince gözaltında bulunan kişilerin avukatları ile görüşmeleri sağlanmış ve gözaltına alındıkları andan itibaren yemek ve ilaç ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca şahıslar gözaltında bulundukları süre içerisinde herhangi bir sağlık sorunu yaşamamışlardır" denildi.